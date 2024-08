Für Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien, sind gegen die Problematik der Hochwasser und Murgänge drastische Lösungen unumgänglich.

Schäden wie in diesem Sommer in der Schweiz seien zwar noch zu reparieren, «aber wenn das zweimal oder dreimal passiert, und dann noch in einem ohnehin schon dünn besiedelten Gebiet, dann kann man einen Wiederaufbau sozioökonomisch nicht mehr rechtfertigen», sagte er der Neuen Zürcher Zeitung.

Bis zum Ende des Jahrhunderts rechnet er damit, dass einige exponierte Alpentäler teilweise aufgegeben werden müssen.

Für Carmelia Maissen ist dies eine «verkürzte und zynische Sicht auf das Thema». Sie ist Präsidentin der Regierungskonferenz der Gebirgskantone.

Auch wenn es in Einzelfällen zu Umsiedlungen kommen könne, dürften nicht ganze Täler aufgegeben werden, sagte sie der gleichen Zeitung. Man müsse nun analysieren, was in den Unwettergebieten passiert sei und unter Berücksichtigung der Klimaszenarien die Schwachstellen identifizieren.