Das offizielle Fest zum 1. August mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwoch in Rorschach SG ist wegen eines aufziehenden Gewitters kurzfristig abgesagt worden.

Das Festzelt wurde geräumt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Absage sei aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagte der Sicherheitschef der Stadt Rorschach.

Mehrere Dutzend Personen verliessen daraufhin das Festgelände. Vor Ort regnete es stark und es war Donner zu hören. Die Rede der SP-Bundesrätin wäre für 19 Uhr geplant gewesen. Die Rede von Baume-Schneider in Rorschach entfällt. Sie wird stattdessen am Donnerstag in Saint-Pierre-de-Clages VS sprechen. In Rorschach hatte sich die Innenministerin zuvor an einem informellen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Gemeinden getroffen, wie ein Sprecher ihres Departements erklärte.

Die Kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei St. Gallen musste am frühen Abend über 90 Meldungen an die zuständigen Feuerwehren weiterleiten. Es wurden vor allem grosse Wassermassen auf Strassen gemeldet. Vereinzelt drang Wasser in Häuser ein. Über verletzte Personen liegen keine Informationen vor. Vom starken Gewitter war nebst der Stadt St. Gallen mehrere umliegende Gemeinden zwischen Degersheim, Gossau, Wittenbach, Mörschwil bis Rorschach betroffen.

1 / 2 Legende: Im Bahnhof St. Gallen steht Wasser. SRF/Beat Kälin 2 / 2 Legende: SRF/Beat Kälin

Seit dem Nachmittag sind über die gesamte Schweiz starke Gewitter gezogen. Es gab Starkregen und Sturmböen. In Linthal im Kanton Glarus wurden 111 Kilometer pro Stunde gemessen. Bislang gibt es Berichte über umgeknickte Bäume oder überschwemmte Strassen, wie die Nachrichtenagentur Keystone SDA berichtet. Bis am frühen Abend wurden insgesamt bereits rund 48'000 Blitze gezählt, wie SRF Meteo berichtete.

Legende: Wegen Sturmböen ist in Wittenbach SG ist ein Baum umgekippt. SRF/Reto Hanimann

Angaben zu grösseren Schäden lagen vorerst nicht vor. Es gab Berichte über umgeknickte Bäume, zeitweise überschwemmte Strassen und Plätze sowie über einen Blitzeinschlag mit Feuer in ein Haus in Uetendorf BE.

Blitz schlägt in Uetendorf in Wohnhaus ein und entfacht Feuer

In Uetendorf hat ein Blitz in ein Zweifamilienhaus eingeschlagen und ein Feuer verursacht. Dabei brannte der Dachstock aus. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude war gemäss der Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei wurde kurz vor 15:55 Uhr über den Blitzeinschlag und das anschliessende Feuer alarmiert, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen Flammen aus dem Dach des Hauses. Die Feuerwehr stand mit rund 64 Löschkräften im Einsatz. Sie brachten den Brand laut der Mitteilung rasch unter Kontrolle und konnten ihn löschen.

Drei Erwachsene und zwei Kinder, die sich im Gebäude aufhielten, brachten sich selbständig im Freien in Sicherheit. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses fanden dank Privaten und der Gemeinde andernorts Unterschlupf.