Die neunjährige Elissa hofft, die Rolle ihrer Lieblingsheldin Hermine zu bekommen. «Ich bin mit ihr aufgewachsen», erklärt das Mädchen. «An einem Filmset zu stehen, das so aussieht wie in den Filmen, wäre wahrscheinlich das Beste, was mir in meinem Leben passieren könnte!» Zusammen mit ihrer Mutter dreht sie Videos, um sich bei HBO vorzustellen. Der US-amerikanische Fernsehsender plant, mit den Dreharbeiten bereits im nächsten Jahr zu beginnen.

Um diese neue Blockbuster-Serie, die pro Staffel etwa 200 Millionen Franken kosten wird, auf den Markt zu bringen, suchen die Studios nun junge Briten und Iren, die das Freundes-Trio verkörpern sollen.

Die Kinder sollten im Frühjahr 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sein, denn sie werden mit der Fernsehserie aufwachsen, genau wie die Megastars aus den originalen Filmen, Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) und Emma Watson (Hermine).

Ein Papagei anstelle einer Eule

Die Anforderungen des Castings, die Anfang September publik gemacht wurden, lauteten: In einem Video eine Geschichte oder ein Gedicht vortragen, in einem anderen über sich selbst und seine Familie sprechen. Elissa entschied sich dafür, ihren Papagei zu zeigen.

Legende: Bis diese Szene in der neuen HBO-Serie umgesetzt wird, dürften noch einige Jahre vergehen: Der zweite Teil von «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» kam 2011 in die Kinos. Keystone/AP Warner Bros. Pictures/Jaap Buitendijk

«In Harry Potter gibt es viele Tiere», erklärt ihre Mutter Carlie Thomas. «Also hat Elissa einen Kommentar gemacht, in dem sie erklärt, dass Papageien zwar nicht die Post bringen wie die Eulen in der Serie, aber kleine Kunststücke aufführen können.»

«So etwas haben wir noch nie gesehen»

Der Agent Warren Bacci vertritt Kinderschauspieler, von denen viele in den originalen Filmen mitgespielt haben. Gemäss ihm werden aktuell mehrere Hunderttausend Bewerbungen an die Studios geschickt.

«So etwas hat es in der Branche noch nie gegeben», stellt er fest. «Dieses Casting kann das Leben eines Kindes verändern, weil es eine lange und unglaubliche Reise sein wird. Alle kennen Harry Potter, es ist das herausforderndste Franchise für uns», sagte der Gründer der Top Talent Agency. Die britischen und irischen Zauberlehrlinge können sich noch bis Ende Oktober bewerben.