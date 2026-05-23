Neue Medikamente gegen Adipositas wie Ozempic oder Wegovy haben die Behandlung der chronischen Erkrankung stark verändert. Was passiert, wenn die Therapie beendet wird?

Im Durchschnitt würden Patientinnen und Patienten nach dem Absetzen solcher Medikamente rund 400 Gramm pro Monat zunehmen. Das zeigt eine Auswertung des British Medical Journal. Das ursprüngliche Körpergewicht sei nach eineinhalb bis zwei Jahren wieder erreicht.

Damit verlaufe die Gewichtszunahme deutlich schneller als nach einer Gewichtsabnahme ohne Medikamente, also durch Ernährungsumstellung und regelmässige Bewegung. Gleichzeitig würden sich auch gesundheitliche Verbesserungen wie stabilere Blutzuckerwerte, Blutdruck oder Cholesterinspiegel wieder abschwächen.

Wie wirksam sind Medikamente wie Ozempic?

«Diese Ergebnisse überraschen mich nicht, denn Adipositas ist eine chronische Krankheit», erklärt Lucie Favre gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Sie ist Endokrinologin und Adipositas‑Spezialistin am Lausanner Universitätsspital CHUV. «Wie bei jeder chronischen Erkrankung ist mit einem Rückfall zu rechnen, wenn die Behandlung beendet wird.»

Legende: Laut einer gross angelegten Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde, scheint die Gewichtszunahme schneller zu erfolgen als nach einer Gewichtsabnahme ohne Medikamente. Auch die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit würden nachlassen. KEYSTONE/JENS KALAENE

Favre zieht einen Vergleich mit Typ‑2‑Diabetes: Wird ein Medikament abgesetzt, steigt der Blutzucker wieder an. Ähnlich sei es bei Adipositas. «Eine Patientin oder ein Patient kann mit Medikamenten aus der Adipositas herauskommen, gilt aber nicht als geheilt.»

Medikamente langfristig nötig?

Müssen diese Medikamente also lebenslang eingenommen werden, um eine erneute Gewichtszunahme zu verhindern? In der klinischen Praxis zeige sich, dass viele Betroffene tatsächlich eine langfristige Behandlung benötigten, sagt Favre. Das bedeute jedoch nicht zwingend hohe Dosierungen oder dauerhafte Injektionen.

Wie wirksam sind die Abnehmspritzen? Box aufklappen Box zuklappen Die rasche Gewichtszunahme nach dem Absetzen stelle den Nutzen der Medikamente nicht infrage. «Diese neuen Behandlungen sind ein grosser Fortschritt in der Therapie der Adipositas», sagt Lucie Favre. Allerdings reagierten nicht alle Patientinnen und Patienten gleich. Manche könnten die Behandlung wegen Nebenwirkungen, vor allem Verdauungsproblemen, nicht fortsetzen, andere sprächen nur wenig darauf an. Entscheidend sei, die chronische Natur der Erkrankung zu berücksichtigen.

Für den Gewichtserhalt seien zwei Punkte entscheidend: Eine nachhaltige Gewichtsabnahme in der Anfangsphase und Lösungen, die einen längerfristigen Zugang zur Behandlung ermöglichen.

Muskelverlust spielt eine Rolle

Auch die Art der Gewichtsabnahme ist laut Favre entscheidend. Medikamente gegen Adipositas führen oft zu einem raschen Gewichtsverlust. Dabei geht nicht nur Fett verloren, sondern auch Muskelmasse. «Muskeln sind ein zentraler Faktor für den Stoffwechsel», erklärt sie. Sie bestimmen, wie viel Energie der Körper im Ruhezustand verbraucht.

Geht bei einer schnellen Gewichtsabnahme dauerhaft Muskelmasse verloren, sinkt der Grundumsatz. Wird das Medikament dann abgesetzt, nimmt das Körpergewicht rasch wieder zu.

Enge medizinische Begleitung

Diese Entwicklung sei jedoch nicht zwangsläufig, betont Favre. Sie verweist auf die bariatrische Chirurgie. Auch dort ist der Gewichtsverlust rasant. Dennoch kommt es langfristig nicht zwangsläufig zu einer raschen Gewichtszunahme.

Entscheidend sei eine enge medizinische Begleitung. Dazu gehörten regelmässige Bewegung, möglichst mit Krafttraining, sowie eine ausreichende und qualitativ hochwertige Proteinzufuhr während der Phase der Gewichtsabnahme.

Diskutieren Sie mit: