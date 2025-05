Per E-Mail teilen

Es ist – einfach erklärt – ein Sport, bei dem die Reiterin und das Pferd ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen zeigen müssen, zum Beispiel im «Kontrollieren» der Kuh. Das ist «Reined Cow Horse». Der Sport kommt aus den Vereinigten Staaten und hat seinen Ursprung bei den Cowboys und den Ranches, auf denen das Vieh mithilfe von Pferden eingefangen werden muss.

Der Beitrag über Vera Walliser mit deutschen Untertiteln:

Auf solchen Ranches hat Vera Walliser aus dem Bündnerischen Maienfeld viele Stunden während ihrer Zeit in den USA verbracht. Für die drei Monate Sommerferien während ihres Studiums in sozialer Arbeit suchte sie Arbeit – und so beschloss die damals 20-Jährige, mit Pferden zu arbeiten. Sie war seit ihrer Kindheit von diesen Tieren fasziniert.

Dort lernte sie dann den «Reined Cow Horse»-Sport kennen – und entwickelte eine Leidenschaft dafür.

Vera Walliser während ihres Studiums in den USA.





Therapie mit Pferden

Die Faszination für die Arbeit mit Pferden zieht sich auch in ihr Arbeitsleben: Für ihre Bachelorarbeit entwickelte sie ein Präventionsprogramm für Jugendliche, welche einen Gang-Hintergrund haben.

Es sei enorm schön gewesen, zu sehen, welche Wirkung die Pferde auf diese Jugendlichen hatten. Keiner von ihnen habe ein einziges Mal gefehlt. Ausserdem hätten die Jugendlichen begonnen, sich zu öffnen. Haben von ihren Problemen erzählt. Diese Arbeit sei für Vera Walliser das Zeichen gewesen, dass die Arbeit mit Pferd und Mensch ihre Berufung sei.

Auch bei ihrer Therapiearbeit begleiten die Pferde Vera Walliser.







Nachdem sie 2012 in die Schweiz zurückgekehrt war, absolvierte sie die dazu notwendigen Ausbildungen – und bietet seither verschiedene Formen der Reittherapie an. Für sie sei es enorm schön zu sehen, welche Wirkung Pferde auf den Menschen haben und wie sie helfen können.

Sowohl die Therapie mit Pferden als auch der Wettkampfsport sind für Vera Walliser die grosse Leidenschaft. Und sie sei dankbar, diese Leidenschaft Tag für Tag leben zu können, wie sie dem rätoromanischen Radio und Fernsehen RTR sagt.