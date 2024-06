Am 14. Juni soll der Nufenenpass wieder geöffnet werden. Dazu muss man sich jetzt durch meterhohe Schneewände kämpfen.

Das Strassenschild von All’Acqua liegt 23 Kilometer von Airolo entfernt. Es ragt nur knapp aus der Schneedecke. Bulldozer und technisches Fachpersonal arbeiten ununterbrochen – umrahmt von Schneewänden, welche teils fast zehn Meter hoch sind.

So sieht es derzeit auf dem Nufenenpass aus. Der Pass führt vom Tessin ins Wallis führt und auf bis zu 2478 Meter Höhe ansteigt.

Legende: Aus der Schneemasse ragt das blaue Strassenschild. Claudio Giudici

Bilder, welche dem Tessiner Fernsehen RSI zugesandt wurden, zeigen eine weisse Landschaft, welche eher an tiefsten Winter als an Anfang Juni denken lassen. Die starken Schneefälle am Ende der Saison brachten dieses Jahr Schnee wie schon lange nicht mehr – und die Räumung der Alpenpässe ist schwieriger als erwartet.

Die Öffnung des Gotthardpasses erfolgte beispielsweise später als üblich. Die Arbeiten zur Wiedereröffnung der Nufenenpassstrasse sind noch im Gange.

Legende: So sieht die Nufenen-Passstrasse derzeit aus. Claudio Giudici

Ziel ist es, dass die Strasse bis zum 14. Juni wieder geöffnet werden kann. Dann wäre eigentlich die Durchfahrt der Tour de Suisse geplant. Mittlerweile wurde die Königsetappe aber umgeplant, wie die Organisatoren bekannt gaben.