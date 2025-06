Stephen Miller ist der Architekt von Donald Trumps hartem Kurs gegen die Einwanderung. Die Proteste in Los Angeles und anderen Städten sind für ihn nichts weniger als die Frontlinie eines Krieges, in dem es darum geht, «die Zivilisation selbst zu schützen».

Für den 39-jährigen Miller geht es beim Thema Einwanderung um alles oder nichts, um die Verhinderung des Niedergangs des Westens angesichts der «Invasion» von Migranten.

Als stellvertretender Stabschef für politische Strategie und Berater für innere Sicherheit spielt er eine führende Rolle bei der Konzeption und Umsetzung der härtesten Massnahmen, die von der Regierung Trump bisher ergriffen wurden.

Laut dem «Wall Street Journal» war es Stephen Miller, der im Mai der Einwanderungsbehörde ICE den Befehl gab, energischer durchzugreifen. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass die tägliche Zahl der Abschiebungen niedriger war als im Vorjahr unter Joe Biden. Miller fordert von der ICE eine Quote von 3000 Verhaftungen pro Tag.

In Los Angeles führte dieser Befehl zu einem Einsatz der ICE in einem Baumarkt. Das löste Protestkundgebungen aus, bei denen es zu Zusammenstössen mit den Sicherheitskräften kam, worauf Donald Trump entschied, gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, das Militär zu entsenden.

Kindheit in demokratischem Milieu

Seitdem verteidigt Miller vehement die Entscheidung des Präsidenten gegen diejenigen, die ihn des Autoritarismus beschuldigen. «Wir sagen es seit Jahren, es ist ein Kampf zur Rettung der Zivilisation. Jeder, der Augen hat, kann es sehen», schrieb er auf der Plattform X.

Miller wuchs in Santa Monica im Bezirk Los Angeles auf, in einer Region, die fest in der Hand der demokratischen Partei ist. Er ist das Kind jüdischer Eltern, die die besten Universitäten besuchten.

Schon in der Highschool und später an der Duke University in North Carolina begann er, sich für die Ideen der radikalen Rechten zu engagieren. Es war David Horowitz, ein einflussreicher konservativer Ideologe, der ihm den Eintritt in ultrakonservative Kreise ermöglichte. Dort traf er auf Persönlichkeiten wie Steve Bannon und Tucker Carlson, bevor er sich mit 30 Jahren Donald Trumps erster Kampagne für die Präsidentschaft anschloss.

Architekt des «Muslim Ban»

Auch bei der Verteidigung des grossen Budgetgesetzes, das Anti-Einwanderung-Massnahmen enthält, ist Miller voll auf Trumps Linie. Er gilt auch als einer der Architekten des «Muslim Ban», jener Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige mehrheitlich muslimischer Länder, die später vor den Gerichten angefochten wurden.

Legende: Smart, stets tadellos gekleidet und radikal rechts: Stephen Miller, hier bei einem Wahlkampfauftritt im Oktober 2024. Keystone/Alex Brandon

Schon als Pro-Trump-Demonstranten am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, um die Bestätigung von Joe Bidens Sieg zu verhindern, stand Miller loyal hinter Trump.

Heute sind seine Ideen allgegenwärtig. Am meisten schockierte er die Demokraten, als er ankündigte, das Weisse Haus wolle das Recht der Einwanderer aussetzen, ihre Abschiebung gerichtlich anzufechten.