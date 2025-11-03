Britische Familien werfen dem Schweizer Verein Pegasos vor, ihren Angehörigen ohne wirkliche medizinische Begründung zum Sterben verholfen zu haben. Die im Kanton Solothurn ansässige Organisation betont, dass sie sich an Recht und Ethik halte.

In einem Vorort von London erlebt Judith Hamilton einen Albtraum. Ihr 47-jähriger Sohn Alastair hatte ihr gesagt, er fahre in die Ferien nach Paris. Wenige Tage später stellte die Polizei jedoch fest, dass er in die Schweiz geflogen war, um dort mit Unterstützung der Sterbehilfe-Organisation Pegasos zu sterben.

«Er umarmte mich und sagte ‹Ich liebe dich, Mama.› Ich wusste nicht, dass das sein Abschied war», so Judith Hamilton gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Alastair litt unter unerklärlichen Bauchschmerzen, befand sich jedoch nicht in einer terminalen Phase. «Sein Leben war nicht perfekt, aber er führte noch ein Leben, das Tausende glücklich gemacht hätte», so die Mutter.

Pegasos und der Standort in Nunningen Box aufklappen Box zuklappen Pegasos wurde 2019 gegründet und wendet sich vor allem an Ausländerinnen und Ausländer. Die Bedingungen sind einfach: Man muss volljährig und urteilsfähig sein und die Kosten tragen. Anders als andere Schweizer Sterbehilfe-Organisationen setzt Pegasos keine unheilbare Krankheit voraus. Die Organisation hat sich vor rund zwei Jahren in Roderis niedergelassen, einem ruhigen Weiler in der Solothurner Gemeinde Nunningen, wo sie von einem Neubau aus tätig ist. Dies beschäftigt sowohl die Dorfbevölkerung als auch die Politik. 417 Personen fordern in einer Petition, dass das Sterbehilfe-Zentrum verlegt wird. Die Gemeinde Nunningen bestätigt gegenüber der «Rundschau» von SRF, dass sie in einer Verfügung die Umnutzung der Liegenschaft verlangt. «Wir haben in dem Neubau ein Gästehaus geplant, und kurz vor der Inbetriebnahme wurden wir und die Anwohner informiert, dass es ein Sterbehilfe-Zentrum werden sollte», sagt Gemeindepräsident Philipp Muster. Diese Baubewilligung sei nicht rechtens, sondern benötige eine Nutzungsänderung, so Muster weiter. Diese Verfügung wird vom Solothurner Bau- und Justizdepartement gestützt. Pegasos hat dagegen Beschwerde eingereicht. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts steht noch aus. Pegasos hält dazu fest: «Unmittelbar nach dem Kauf sind Behörden und Nachbarschaft informiert worden.»

Als sie Kontoauszüge ihres Sohns sieht, entdeckt sie eine Zahlung von 12'000 Franken an Pegasos. «Es ist wie in einem Geschäft. Wenn man genug Geld hat, erhält man eine Leistung», sagt sie.

Eine Organisation im Zentrum der Kritik

Auch David Canning ist empört. Seine Schwester Anne schied im Januar im Kanton Solothurn durch assistierten Suizid aus dem Leben. «Ich dachte, es werde psychiatrische Untersuchungen geben, Gespräche, und dass das alles Tage dauern werde», berichtete er. «Tatsächlich erledigte sich alles an einem Vormittag.»

Rechtliche Grauzone Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz regelt Artikel 115 des Strafgesetzbuchs die Suizidbeihilfe: Sie ist nur erlaubt, wenn sie nicht «aus selbstsüchtigen Beweggründen» erfolgt. «Bereichert man sich, handelt man nicht uneigennützig», erläutert die Basler Anwältin Meret Rehmann. «Schwierig bleibt, nachzuweisen, wie das Geld verwendet wird.» Diese Grauzone nährt das Misstrauen anderer Akteure des Sektors. «Das sind Fälle, die wir niemals durchführen würden», versichert Jean-Jacques Bise, Präsident von Exit Suisse Romande. «Bei uns muss die Anfrage begründet, wiederholt und von einem Arzt bestätigt werden», fügt er hinzu. Auch die Kosten werfen Fragen auf: Exit Suisse Romande berechnet 100 Franken, Pegasos dagegen 10'000 Franken.

Pegasos verteidigt sich

Auf Interviewanfragen von RTS reagierte die Organisation nicht. Auf ihrer Website beruft sie sich auf ein «fundamentales Menschenrecht»: Selbst über Zeitpunkt und Art des Todes zu bestimmen.

Ein Mitarbeiter von Pegasos hat jedoch eingewilligt, einige Fragen zu beantworten. Von Grossbritannien aus organisiert Sean Davidson Reisen in die Schweiz. Gemäss Davidson will Pegasos Personen im Ausland nur dabei helfen, Stress zu minimieren und vom Schweizer Gesetz über Suizidbeihilfe zu profitieren. Das Geld sei nicht die Triebfeder.

«Es ist sehr vereinfacht, sehr effizient, aber es respektiert gewissenhaft das Schweizer Gesetz», betont Davidson. «Wir überprüfen minutiös die medizinischen Dokumente und führen eine sehr gründliche psychiatrische und medizinische Bewertung der Patienten durch.»

Laut Davidson sind alle Klienten überzeugt und entschlossen. Dennoch räumt er ein: «Es wurden Fehler gemacht, aber sie werden nicht wieder passieren.» Dies habe zu einer Änderung der Politik von Pegasos geführt. Neu gelte die Regel: «Wer in die Schweiz kommt, muss seine Familie informiert haben.»

Angehörige fühlen sich übergangen

Diese Argumente überzeugen Megan Royal nicht. Die Mutter der Engländerin ist diesen Sommer nach der Einführung der neuen Pegasos-Richtlinien in die Schweiz gereist, um zu sterben. Sie ist immer noch aufgewühlt über die Kälte, mit der sie gewarnt wurde. «Sie haben mir auf Whatsapp eine Nachricht geschickt», berichtet sie. «Das ist eine Beleidigung. All dies geschah ohne jede Würde.»

In diesem Fall hatte Pegasos die Angehörigen schriftlich konsultiert. Aber ihre Mutter habe sich per E-Mail als Megan ausgegeben. Eine Überprüfung blieb aus.

Pegasos reagierte mit dem Versprechen, künftig die Identität der Angehörigen durch Videoanrufe zu überprüfen. Aber für Megan ist es zu spät. Für sie beginnt eine lange Trauer. Und sie ist nicht die Einzige. In der Schweiz entscheiden sich jedes Jahr zwischen 200 und 300 Menschen mithilfe des Vereins für den Tod.