Die Lüge in der Politik scheint längst kein Tabu mehr zu sein. Politikerinnen und Politiker können oftmals beim Verbreiten von Unwahrheiten ertappt werden, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Ist das ein Problem? Oder sollten sie zurücktreten müssen, da sie nur durch das Vertrauen der Stimmbevölkerung in ihre Ämter gewählt wurden?

Diese Frage hat sich die «dialog»-Community gestellt. Und mit einem deutlichen «Ja» beantwortet: rund 9 von 10 Userinnen und User finden, dass Politiker, die öffentlich lügen, zurücktreten müssten.

«Wenn ein gewählter Volksvertreter über Gesetze mitentscheidet, denen seine Mitbürger folgen müssen, sollte er die Wahrheit sagen», sagt beispielsweise der User mit dem Pseudonym «Tribun Démocratique».

Eine Lüge ist unverzeihlich.

«Es gibt aus meiner Sicht keine Entschuldigung für Parlamentarier, die systematisch die Informationen rezitieren, die sie im Internet gefunden haben oder die ihnen ein Lobbyist ins Ohr geflüstert hat, ohne deren Richtigkeit zu überprüfen. Aus diesem Grund ist eine Lüge, die mit einer Fehlinterpretation von Informationen verbunden ist, nicht verzeihlich.»

Userin «Eher Konservativ» sieht das ähnlich: «Gelogen wird in der Regel zur Verschleierung von Tatsachen und Fakten. In der politischen Diskussion sind Lügen daher inakzeptabel. Politische Lügner vermindern nicht nur das Vertrauen in den politischen Prozess allgemein, sondern sie generieren Kosten, die letztlich wir alle in irgendeiner Form bezahlen.»

Was aber gilt als Lüge in der Politik? Ist eine Behauptung oder ein Versprechen, das später nicht eingehalten werden kann, auch bereits eine Lüge? Und: «Gelegentliche Fehler sind menschlich», erinnert User «Sambucus Negra». «Problematisch sind Realitätsverweigerung und die Ablehnung von gesichertem Wissen und generell alle Arten von Reden und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Allgemeinheit zu täuschen und ihr Vertrauen zu verlieren. Diese Form der Politik ist verwerflich und muss spontan verurteilt werden.»

Die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge ist selten klar.

Da eine Lüge oftmals nicht klar als solche benennbar ist – und es auch immer eine Frage der Schwere der Lüge sei – sind einige Userinnen und User gegen eine Rücktrittsforderung. «Es ist die Aufgabe der Presse, Lügner zu entlarven und es liegt an den Wählerinnen und Wählern, zu entscheiden», sagt User «Yann». «In schweren Fällen können gewählte Politiker theoretisch von der Justiz zur Rechenschaft gezogen werden, durch Aufhebung ihrer Immunität. Das System ist nicht perfekt, aber es ist immer noch besser als eine Meinungspolizei, denn die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge ist selten klar.»

Deshalb appelliert User «Michel Baumgartner» schlussendlich auch an die Eigenverantwortung der Stimmberechtigten. «Selbst die aufrichtigsten Politiker können es nicht vermeiden, die Realität zu verzerren. Wenn sie wegen jeder Lüge zurücktreten müssten, hätten wir dann überhaupt noch ein Parlament?», fragt er. «Es liegt an jedem Einzelnen, die Dinge auseinanderzuhalten, Behauptungen und Reden zu entschlüsseln.»

Was denken Sie?