Legende: Die Wahlzählmaschinen in Arizona sind bereit. Taylor Kinnerup, Medienbeauftragte in Maricopa County, hat schon dutzende Führungen durch das Wahlzentrum in Phoenix gemacht. SRF

Eine Mehrheit der Republikaner glaubt, dass es bei der Wahl von Joe Biden nicht korrekt zu- und hergegangen ist. Die Behördenvertreter in Maricopa County in Arizona treiben einen enormen Aufwand, um Verschwörungstheorien zu entkräften und Zweifel an der Korrektheit des Wahlsystems zu zerstreuen. Sie informieren in sozialen Medien und an Pressekonferenzen. Es werden Führungen durch das Wahlzentrum angeboten, und über Webcams kann jeder rund um die Uhr verfolgen, was im Wahlzentrum geschieht. Sie stellten so viele Informationen wie möglich zur Verfügung, und doch blieben viele Zweifler, sagt Taylor Kinnerup, Medienbeauftragte von Maricopa County. «Wir müssen feststellen, dass es viel leichter ist, eine Lüge zu glauben, als sich zu informieren und die Fakten zu kennen.»