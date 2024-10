Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Musik kann eine beruhigende Wirkung auf Patientinnen und Patienten haben, die sich von einer Operation erholen. Das zeigt eine diese Woche in den USA veröffentlichte Metaanalyse, die sich auf 35 Studien stützt.

Den Ergebnissen zufolge führte bereits das Hören weniger Musiknoten dazu, dass die Schmerzen nach einer OP um zwanzig Prozent zurückgingen, die Angst weniger ausgeprägt war und der Herzrhythmus ruhiger wurde. Am ersten Tag nach der Operation benötigten die Personen, die Musik hörten, nur halb so viel Morphium wie diejenigen, die keine Musik hörten.

Nicolas Silvestrini, Lehrbeauftragter an der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften der Universität Genf, erklärt, dass «Musik einen Schaltkreis aktiviert, der mit Belohnung und Vergnügen im Allgemeinen in Verbindung gebracht wird» und so «eine gute Stimmung herbeiführen» kann.

Musik wird in der Schweizer Medizin bereits eingesetzt

In der Schweiz wird Musik in einigen Spitälern bereits bei Entbindungen, bestimmten Eingriffen unter Lokalanästhesie oder bei anstrengenden oder stressigen Untersuchungen eingesetzt. Sie ist jedoch nicht Teil eines etablierten medizinischen Protokolls.

Antonio Esperti, Musiktherapeut und Forscher auf dem Gebiet der akustischen Neurostimulation, nutzt Musik, um seine Patienten «in Übergangs- oder Krisenphasen» zu begleiten. Er erklärt, dass die Betroffenen dadurch ihre Krise besser selbstständig bewältigen können. «Musik ist eine kostengünstige und sanfte Art der Schmerzlinderung. Es gibt also keinen Grund, darauf zu verzichten, man sollte sie den Patienten zumindest anbieten.»

Die Art der Musik ist egal

Jede Musik könnte wirken, umso mehr, wenn sie den Patienten bereits bekannt sei, sagt Antonio Esperti. «Wenn wir die Musik bereits kennen, kann dies beruhigen, da es uns ein positives Gefühl gibt, wenn wir das Ende der Strophe oder des Refrains voraussehen können.»

Aus den Studien jedoch geht nicht konkret hervor, welcher Musikstil und welche Musikdauer die Heilung fördern. Diese Fragen sollen in neuen klinischen Forschungen in einem grösserem Massstab beantwortet werden.