Musiker Svjatoslav Vakartchuk spielte sich seit der russischen Invasion in die Herzen der Ukrainerinnen und Ukrainer – mit spontanen Auftritten an Kriegsschauplätzen. Jetzt bringt seine Band Okean Elzy ein neues Album heraus – auf Englisch, um ein breiteres Publikum anzusprechen.

Konzerte an der Kriegsfront

Ein Innenhof eines schwer beschädigten Wohnhauses in der Stadt Charkiw, der Boden ist mit Trümmern übersät: Mittendrin sitzt Svjatoslav Vakartchuk an einem Klavier und stimmt eines seiner bekanntesten Lieder an. Er singt von dem Tag, an dem der Krieg vorbei sein wird.

Der berührende Auftritt wurde in einem Video festgehalten, das man nicht so schnell vergisst. Er habe diesen Ort des Kontrastes wegen gewählt, sagt Vakartchuk, weil dieses wunderschöne historische Gebäude zu Trümmern zerbombt wurde. Vakartchuk steht seit 30 Jahren auf der Bühne und ist auch Frontman der ukrainischen Band Okean Elzy, deren neues Album nun erscheint.

Okean Elzy: Neues Album «Lighthouse» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die ukrainische Band Okean Elzy veröffentlicht ein neues Album – auf Englisch, um ein breiteres Publikum anzusprechen. IMAGO / Funke Foto Services Nach zehn erfolgreichen Alben auf Ukrainisch bringt die Rockband Okean Elzy mit «Lighthouse» («Leuchtturm») erstmals ein englischsprachiges Album heraus. Die Band wolle mit der internationalen Sprache Englisch ein breiteres Publikum ansprechen, um mehr Aufmerksamkeit für die Ukraine zu erzeugen, so Frontman Svjatoslav Vakartchuk. Auf sozialen Medien erklärt Vakartchuk zum Albumnamen: Ein Leuchtturm sei ein einfaches, aber treffendes Symbol eines Wegweisers. Er selbst habe in letzter Zeit seinen inneren Wegweiser gesucht und auch viele andere Menschen aus seiner Heimat Ukraine würden sich verloren fühlen. Für manche sei dieser Wegweiser die Liebe, für andere sei es die Karriere oder kreative Inspiration. Das neue Album sei also zugleich sehr persönlich und sehr universell. «Lighthouse» erscheint am 11. Oktober bei Warner Music. Es beinhaltet zehn englische Songs, darunter auch ein Feature des amerikanischen Gitarristen und Sängers John Rzeznik. Im September erschien bereits ein Album auf ukrainischer Sprache, «Toi den» («Dieser Tag»).

Vakartchuk spielt an den Schauplätzen des Krieges

Unzählige Male ist er seit der russischen Invasion an die Schauplätze des Krieges gereist und ist dort spontan aufgetreten. Mit oder ohne Instrument, oft nur mit der Kraft seiner Stimme. Er spielte auf Bahnhöfen vor Vertriebenen, die auf den Zug warteten, in Flüchtlingsunterkünften oder in der vollgetstopften Metro, während Luftangriffen.

Legende: Musiker Vakartchuk bei einem Auftritt im ukrainischen Charkiw. (Mai 2022) Keystone / BERNAT ARMANGUE

Besonders wichtig sind ihm die Auftritte vor Soldaten an der Front. Es sind jeweils kurze Auftritte, a cappella, und er absolviert immer gleich mehrere pro Tag. Bis heute reist er regelmässig an die Front.

Wenn man an der Front im Schützengraben lebt, kann man schnell die Verbindung zu seinem Land verlieren. Mein Auftritt kann den Soldaten helfen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten.

Es sei etwas vom Wichtigsten in seinem Berufsleben, so der Rockstar, er habe einfach gespürt, dass er es tun müsse. «Meine Seele und mein Kopf brauchen es und ich weiss, dass es nützlich ist, es hebt die Moral der Soldaten. Es gibt ihnen das Gefühl, dass sie gebraucht werden und man sich um sie kümmert. Das ist sehr wichtig, denn wenn man an der Front im Schützengraben lebt, dann kann man schnell die Verbindung zu seinem Land verlieren. Mein Auftritt kann ihnen helfen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten.»

Legende: Vakartchuk versucht, den Ukrainerinnen und Ukrainern mit seiner Musik Mut zu machen. Hier bei einem Auftritt 2022 in Charkiw. Keystone / EFREM LUKATSKY

Musik spielt in der Ukraine eine besondere Rolle, populäre Songs sind allgegenwärtig, sie werden nachgespielt, nachgesungen. Vakartchuk sagt: Musik sei eine universelle Sprache, sie mache überall glücklich und froh. Und in Zeiten des Leids machten sich die Menschen mit Musik Mut.

Tournee durch Europa und die USA

Nun ist Vakartchuk mit seiner Band Okean Elzy auf Tournee in Europa und bald auch den USA. Auf der Bühne verwandelt sich der im Gespräch zerbrechlich wirkende Musiker in ein explosives Energiebündel. Man merkt, dass er seit 30 Jahren auftritt und durch und durch Rockstar ist. Und er geht neue Wege: Er schreibt auch englische Texte, sein neues – englischsprachiges – Album ist soeben erschienen. Dies vor allem deswegen, weil er die Welt auf die Ukraine aufmerksam machen möchte.

Legende: Vakartchuk beim Auftritt mit seiner Band Okean Elzy in Genf im September 2024. SRF / Judith Huber

Eine Abkehr von seiner Heimat sei das aber nicht, so Vakartchuk. Einen Teil des Erlöses seiner Tour spendet er für Hilfsprojekte in der Ukraine. Und fast gleichzeitig mit dem englischsprachigen Album erscheint eines mit ukrainischen Songs.

Audio Neues Album «Lighthouse» 03:30 min, aus Kultur-Aktualität vom 11.10.2024. Bild: IMAGO / Funke Foto Services abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Und so bleiben die Auftritte von Okean Elzy wohl das, was sie immer auch waren, neben der mitreissenden Performance einer legendären Band, ein Ereignis für die ukrainische Gemeinschaft, ein gegenseitiges Mutmachen und ein Sich-Versichern: Wir geben nicht auf – oder wie Vakartchuk singt: «Kampflos ergebe ich mich nicht.»

