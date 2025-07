Ils Dus Da Nus – «balla per balla»

Vers 1

Trenà tuot la vita – mis tuot sün la carta – adüna sün plazza – fat rundas chi splatta tuot intuorn – ma tü hast mis il buol

Far rundas nu basta – il puogn in busacha – cader eroxa – muossast al muond cha'l gö es teis – eir scha tuots stan in peis

la balla sül punct – ils ögls vers il goal – tü dodast il tschübel

Refrain 1

Balla per balla – ils ögls sün il goal – 90 minuts – insembel cun vus

Oh – E – Oh, Oh – E – Oh, Oh – E – Oh

Vers 2

troglodits fan canera – malsgürs cun sai svess – ma i nu's inclegia – nos viers es plü spess – il temp es gnü – hoz stain nus tuots sü

ün güvel per vus es ün güvel per l'egualità – tuots sun daperüna, almain infin chal final es passà – sho-lo-lo-lo

Refrain 2&3

Balla per balla – ils ögls sün il goal – 90 minuts – insembel cun vus

Oh – E – Oh, Oh – E – Oh, Oh – E – Oh

il stadion chi trembla – il cour sül tricot – la curva unida – insembel cun vus

Oh – E – Oh, Oh – E – Oh, Oh – E – Oh