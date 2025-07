Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Mehrheit der befragten TCS-Mitglieder gab an, sie fänden es lästig, über mehrere Jahre an einen Kredit gebunden zu sein. Auch Bankkredite werden sehr selten genutzt.

Hören Sie die Einordnung von RTS zur TCS-Umfrage (dt. Untertitel)

Der Kauf in bar oder per Banküberweisung wird daher von acht von zehn TCS-Mitgliedern deutlich bevorzugt. Sie begründen diese Haltung mit ihren verfügbaren finanziellen Mitteln, der mangelnden Attraktivität einer externen Finanzierung, aber auch mit dem Wunsch, Schulden zu vermeiden und langfristig ein Auto zu besitzen.

Zwei- bis dreimal teurer

Darüber hinaus befürchten mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie durch das Leasing insgesamt mehr bezahlen als der tatsächliche Wert des Autos – eine Befürchtung, die gemäss dem Autoverband teilweise begründet ist. Denn zu den monatlichen Raten kommen zusätzliche Leasingkosten hinzu, wie die obligatorische Vollkaskoversicherung, Reparaturverpflichtungen oder Rückgabegebühren.

Legende: Beim Autokauf, im Bild eine Verkaufsmesse in Genf, ziehen es die meisten vor, Ratenzahlungen zu vermeiden. Keystone / Martial Trezzini

Nach Einschätzung des TCS muss man bei einem Neuwagen den Leasingpreis mit zwei multiplizieren, um die tatsächlichen Kosten mit den zusätzlichen Gebühren zu erhalten, bei einem Gebrauchtwagen sogar mit drei.

Je nach Situation sinnvoll

Laut den Fachleuten sollte man jedes Leasing mit einem Zinssatz von mehr als 8 Prozent vermeiden. Auch vor niedrigen Zinssätzen sollte man sich in Acht nehmen, da diese oft auf Basis eines hohen Katalogpreises berechnet werden. Garagisten bieten in der Regel Rabatte an und verkaufen Autos praktisch nie zu solchen Preisen.

Es lohnt sich daher, Angebote zu vergleichen, zu verhandeln oder verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen.

Diskutieren Sie mit:

Je nach Lebenssituation kann Leasing aber gemäss dem TCS durchaus sinnvoll sein, insbesondere für diejenigen, die in einer stabilen finanziellen Lage sind und ein modernes, gut ausgestattetes Fahrzeug fahren möchten, ohne sich langfristig binden zu müssen.

Es könne sich auch beim Kauf eines Elektrofahrzeugs als «sinnvoll» erweisen. Denn da sei der Wert bei einem späteren Wiederverkauf schwer vorauszusagen. Das Leasing biete einen Schutz vor einem möglichen grossen Wertverlust.