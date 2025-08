Deutsch:

Trittst im Morgenrot daher, Seh’ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Wenn der Alpenfirn sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet! Eure fromme Seele ahnt Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Französisch:

Sur nos monts, quand le soleil Annonce un brillant réveil, Et prédit d’un plus beau jour le retour, Les beautés de la patrie Parlent à l’âme attendrie; Au ciel montent plus joyeux Au ciel montent plus joyeux Les accents d’un coeur pieux, Les accents émus d’un coeur pieux.

Italienisch:

Quando bionda aurora il mattin c’indora l’alma mia t’adora re del ciel! Quando l’alpe già rosseggia a pregare allor t’atteggia; in favor del patrio suol, in favor del patrio suol, cittadino Dio lo vuol, cittadino Dio, si Dio lo vuol.

Rumantsch:

En l’aurora la damaun ta salida il carstgaun, spiert etern dominatur, Tutpussent! Cur ch’ils munts straglischan sura, ura liber Svizzer, ura. Mia olma senta ferm, Mia olma senta ferm Dieu en tschiel, il bab etern, Dieu en tschiel, il bab etern.