Zugunsten der vom Unwetter betroffenen Bevölkerung in der Gemeinde Lostallo sind Solidaritätsaktionen gestartet worden. Auf der Online-Plattform Gofundme werden Spenden gesammelt für die beiden Kinder des Paares, das immer noch vermisst wird. «Auf einen Schlag aben sie alles verloren. Ihr Haus ist völlig unbewohnbar und ihre Eltern werden immer noch vermisst», schreibt der Initiator der Initiative. Die beiden Kinder, ein Mädchen und ein Bube, befinden sich noch in der Ausbildung. Bis am Donnerstagnachmittag sind über tausend Spenden im Wert von 94'000 Franken eingegangen.

Die Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung zeigt sich in diesen Tagen auch an den vielen freiwilligen Helfern, die sich an der Beseitigung der Trümmer beteiligen.