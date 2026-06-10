Das Kloster Ilanz/Glion im Kanton Graubünden soll verkauft werden. Die im Kloster lebenden Dominikanerinnen haben Waren aus den Kellern geräumt und damit einen Flohmarkt veranstaltet.

Es gibt kaum mehr Nachwuchs an Schwestern. Darum soll das Kloster Ilanz/Glion verkauft werden. Die Schwestern wollen in jenes Gebäude umziehen, in dem sich zurzeit noch die Schule befindet. Dieses soll renoviert werden und dann das neue Zuhause der Dominikanerinnen werden.

Derzeit leben noch fünf bis sechs Dominikanerinnen im Kloster. Die Hälfte von ihnen ist pflegebedürftig. Im Hinblick auf den Verkauf haben sie jetzt damit begonnen, die Keller des Klosters zu räumen. Was sie dort fanden, boten sie am letzten Samstag auf einem Flohmarkt zum Verkauf an.

Hören Sie, was die Beteiligten zum Flohmarkt im Kloster sagten:

Schon bevor die Türen um zehn Uhr öffneten, warteten viele Personen am Eingang des Klosters, um als Erste die zum Verkauf stehenden Waren durchstöbern zu können. Das Angebot bestand nicht nur aus Rosenkränzen, Kreuzen und religiösen Bildern, sondern auch aus Geschirr, Schallplatten, Stoffen, Wollpullovern, Besteck und Musikinstrumenten.

Legende: Auch allerlei Stoffe und Decken boten die Schwestern des Klosters Ilanz/Glion auf ihrem Flohmarkt zum Verkauf an. RTR

Im Keller habe es noch viel mehr Ware, die verkauft werden könne, sagt Jolanda Hassler, die für das Kloster arbeitet, gegenüber dem Radio und Fernsehen der rätoromanischen Schweiz (RTR). Darum soll es in Zukunft noch weitere Flohmärkte geben, und man überlege sogar, eine Brockenstube zu eröffnen.

Es sei schön, noch dabei sein zu können, wenn all die Dinge verkauft werden, und zu sehen, wie viel Freude die Menschen daran haben, sagt Schwester Ermelinda. Und sie fügt hinzu: «Wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen. Wenn jemand Freude an unseren Sachen hat, lebt unser Leben irgendwie weiter.»

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