In Österreich besetzen drei betagte Ordensschwestern das leerstehende Kloster Goldenstein bei Salzburg, wo sie bis vor etwa zwei Jahren lebten.

Sie sind dafür kurzerhand aus ihrem Pflegeheim ausgezogen.

Nun wollen die zwischen 80 und 86 Jahre alten Frauen dort nicht mehr weg, wie sie und ihre Helferinnen betonen.

Mit der Besetzung widersetzen sich die drei Augustiner-Chorfrauen Bernadette, Regina und Rita kirchlichen Anordnungen. Der für die Nonnen zuständige Leiter des Stifts Reichersberg, Propst Markus Grasl, hat öffentlich ihre Rückkehr ins Pflegeheim gefordert – vergeblich.

Legende: Etwa 30 Helferinnen und Helfer versorgen die Nonnen mit Essen, medizinischer Hilfe und leisten Medienarbeit. Instagram-Kanal @nonnen_goldenstein

Die Frauen lebten jahrzehntelang in ihrem Kloster. Vor etwa zwei Jahren wurden sie dann ins Pflegeheim übersiedelt – obwohl ihnen versprochen worden sei, dass sie im Kloster bleiben dürften, wie eine der Schwestern auf dem Instagram-Kanal sagt, den Helferinnen für sie eingerichtet haben.

Schwester Bernadette will nicht ins Pflegeheim zurückkehren. «Ich habe gesagt, ich sterbe garantiert nicht da drinnen», sagte sie der Zeitung «Der Standard».

«Es gibt eine gewisse Ratlosigkeit», sagte Grasls Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Fronten bleiben weiterhin verhärtet.