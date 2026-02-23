Im Wallis mussten wegen Lawinengefahr gewisse Skigebiete ihre Anlagen schliessen. Ein Glücksfall für weniger hoch gelegene Skigebiete – zumindest vorübergehend.

«Wir hatten nicht immer strahlenden Sonnenschein, aber immer viel Betrieb», schwärmt Christiane Schwartz von den Kaisereggbahnen in den Freiburger Voralpen gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS). «Die Leute konnten nicht ins Wallis, also sind einige zu uns an den Schwarzsee gekommen».

Legende: Manchmal ist weniger mehr: Blick auf den gefrorenen Schwarzsee im gleichnamigen Freiburger Skigebiet. Keystone

Bei vielen Gästen waren Skiferien am Schwarzsee nicht geplant. «Wir wollten eigentlich nach Leukerbad, aber das ging nicht wegen der Lawinen», sagt eine Mutter. Die Schliessung mehrerer Gebiete im Wallis hat viele gezwungen, ihre Pläne zu ändern.

Viele der Gäste am Schwarzsee hätten sehr kurzfristig reserviert, je nach Wetter, bestätigt Peter Rottman, dessen Hotel im Skigebiet jetzt ausgebucht ist.

Frühlingshafte Temperaturen

Diese Woche zählen die Freiburger Voralpen auf die Feriengäste aus Neuenburg und Genf, um die Drehkreuze noch während einiger Tage piepsen zu lassen. Welche Pisten geöffnet sein werden, und wie gut der Schnee sein wird, hängt vom Wetter ab. Für Dienstag wird Sonne erwartet.

Der Beitrag von RTS (dt. Untertitel):