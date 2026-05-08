Der neue WM-Song ist da – die alten Hits hallen nach

Shakira ist zurück auf dem Fussballplatz – mit «DAI DAI», dem Song für die Männer-Weltmeisterschaft 2026. Damit begleitet die kolumbianische Sängerin die WM bereits zum dritten Mal und wird zum Aushängeschild für die Fifa.

Was aktuell erst eine Vorschau ist, erscheint am 14. Mai in voller Länge.

Legende: Shakira hat letztes Wochenende ein Gratis-Konzert an der Copacabana in Rio de Janeiro gegeben. REUTERS/Ricardo Moraes

Doch Shakiras Stimme bleibt nicht als einzige in Erinnerung: eine chronologische Liste von zehn WM-Songs, die sich in der kollektiven Erinnerung eingenistet haben.

1990: Un'estate italiana – Gianna Nannini und Edoardo Bennato

Fussballfan muss man nicht sein, um sich an «Un'estate italiana» zu erinnern. «Ein Sommer, noch ein Abenteuer» tönt es 1990 aus den Fernsehröhren und Lautsprechern auf Italienisch. Die Sommerballade hat Musikpionier Giorgio Moroder produziert.

1998: La Copa de La Vida – Ricky Martin

Mit «La Copa de La Vida» bringt der Puerto-Ricaner Ricky Martin eine Wucht lateinamerikanischer Rhythmen in die Spiele von 1998. Der offizielle Fifa-Song vermag es, die Laune gewonnener Fussballspiele widerzuspiegeln: ungefiltertes Feiern.

1998: Carneval de Paris – Dario G

Die karnevaleske Laune von Ricky Martin ergänzt das Trio «Dario G» mit der Melodie des klassischen Fussball-Gesangs – unterlegt mit Instrumenten aus aller Welt.

2006: Bring en hei – Baschi

Ein Lied darf hierzulande nicht fehlen: Mit «Bring en hei» hat Baschi zunächst den Titel für die Reality-Show «Der Match» geliefert, in der Baschi mit anderen Prominenten an einem einwöchigen Fussballlager teilgenommen hat. Das Lied wurde bereits während der WM 2006 und spätestens an der EM 2008 zum nationalen Fussballklassiker.

2006: '54, '74, '90, 2006 – Sportfreunde Stiller

In ihrem Hit besingen «Sportfreunde Stiller» die Hoffnung der deutschen Fussballfans auf einen vierten WM-Titel, nach 1954, 1974 und 1990. Deutschlands Team erreicht an ihrer Heim-WM 2006 zwar nicht Platz eins. Aber das Lied der deutschen Indie-Rock-Gruppe sowie «Zeit, dass sich was dreht» von Herbert Grönemeyer bleiben wochenlang an der Chartspitze.

2006: Zeit, dass sich was dreht – Herbert Grönemeyer

Grönemeyer hat das Lied, welches er zusammen mit dem aus Mali stammenden Duo Amadou und Mariam komponiert hat, bei der WM-Eröffnung in München vorgestellt. Zusammen haben sie Deutschland den Soundtrack für das Sommermärchen geliefert. Auch 20 Jahre später begeistert «Zeit, dass sich was dreht» noch mit seiner hoffnungsvollen Stimmung.

2006: Love Generation – Bob Sinclair

Im Sommer 2006 war das Wetter gut, die Stimmung bombastisch und Bob Sinclairs «Love Generation» lief an vielen Orten der Welt im Radio.

2010: Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira

2010 legt Shakira los mit ihrer WM-Karriere und beschert der Welt einen Fifa-Hit, dessen Ursprung ein anderer ist. Die Melodie des Refrains von «Waka Waka» stammt von der kamerunischen Band Golden Sounds. Diese hat das Lied «Zangaléwa» 1986 als satirisches Soldatenlied veröffentlicht und ihren Bandnamen später daran angepasst.

2010: Wavin' Flag – K'naan

Und wieder schwingt die Hoffnung in einem WM-Lied mit: «Wavin' Flag» wurde, in Zusammenarbeit mit dem Getränkeunternehmen Coca‑Cola, für die WM in Südafrika neu konzipiert. Das Lied ist eine Ode an Freiheitskämpfe. K'naan selbst ist in Somalia geboren und hat das Land 1991 wegen des Bürgerkriegs verlassen.

2014: La La La – Shakira und Carlinhos Brown

Mit ihrem letzten Song für die WM in Brasilien hat Shakira zusammen mit Carlinhos Brown einen Elektro-Hit gelandet.

Der neueste Song «DAI DAI» tönt wieder ganz nach Shakiras Stil – was eben an die WM erinnert.