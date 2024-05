Per E-Mail teilen

«100 unter 40» – so heisst die Liste des Magazins Bilanz, die jährlich die reichsten Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 0 bis 39 auflistet. Sie alle leben in der Schweiz oder besitzen den Schweizer Pass. Aufgeteilt sind sie in die Kategorien «Unternehmer» und «Erben» sowie «Stars».

In letzterer tummeln sich Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Entertainment. Besonders Sportlerinnen und Sportler haben ein grosses Portemonnaie.

50–100 und 20–50 Millionen

1 / 10 Legende: Die Liste führt NBA-Basketballspieler Clint Capela mit einem geschätzten Vermögen von 50–100 Millionen Franken an. Getty Images/Erik S. Lesser 2 / 10 Legende: Gleichauf ist Ivan Rakitić mit ebenfalls 50–100 Millionen. Instagram/ivanrakitic 3 / 10 Legende: Als Schriftsteller bildet Joël Dicker bei den Topvermögenden mit 20–50 Millionen Franken eine Ausnahme. Keystone/Salvatore Di Nolfi 4 / 10 Legende: 20–50 Millionen sollen auch Fussballspieler Manuel Akanji, Keystone/Dave Thompson 5 / 10 Legende: Eishockeyspieler Roman Josi, Keystone/George Walker IV 6 / 10 Legende: Eishockeyspieler Timo Meier, Keystone/Jeff Roberson 7 / 10 Legende: Fussballspieler Granit Xhaka, Keystone/Soeren Stache 8 / 10 Legende: Fussballtorhüter Yann Sommer, Keystone/Matteo Bazzi 9 / 10 Legende: Fussballspieler Xherdan Shaqiri Instagram/shaqirixherdan 10 / 10 Legende: und Tennisspieler Stan Wawrinka auf dem Konto haben. Keystone/Christophe Petit Tesson

Exakt können die Vermögen der Prominenten nicht gemessen werden. Doch es gibt Anhaltspunkte, wie Marc Kowalsky, der stellvertretende Chefredaktor der «Bilanz», verrät: «Bei Fussballern weiss man ungefähr, was sie verdienen. Bei den Tennisspielern kennt man die Preisgelder und von den grossen Sponsoringverträgen hat man eine grobe Vorstellung, wie viel es etwa sein könnte.»

Wenn Sie als Star erfolgreich und reich werden wollen, werden Sie Fussballer.

Auch bei den Musikerinnen und Musikern könne man eine grobe Rechnung machen. Anhaltspunkte seien die Konzertanzahl, Auftrittsorte, Ticketanzahl und Eintrittspreise.

10–20 Millionen

1 / 4 Legende: Tennisspielerin Belinda Bencics Vermögen wird auf 10–20 Millionen geschätzt. Keystone/Peter Foley 2 / 4 Legende: So viel sollen auch der ehemalige Fussballer Valon Behrami, Keystone/Laurent Gillieron 3 / 4 Legende: und Fussballspieler Nico Elvedi besitzen. Keystone/Laurent Gillieron 4 / 4 Legende: Mit Ozan Yildirim, bekannt als Musikproduzent OZ, ist auch in der Kategorie 10–20 Millionen ein Nicht-Sportler dabei. Instagram/ozmusique

Insgesamt 28 Persönlichkeiten sind in der Kategorie «Stars» aufgelistet. Ihr geschätztes Vermögen reicht von 2–5 Millionen bis zu 50–100 Millionen Franken.

5–10 Millionen und 2–5 Millionen

1 / 2 Legende: 5–10 Millionen Franken soll Marco Odermatt auf seinem Konto haben. Keystone/Gian Ehrenzeller 2 / 2 Legende: Am Ende der Liste und trotzdem sehr vermögend mit 2–5 Millionen Franken: Beatrice Egli. Keystone/Jörg Carstensen

Auch wenn sich die Liste auf Schätzungen stützt, zieht Marc Kowalsky ein Fazit: «Wenn Sie als Star erfolgreich und reich werden wollen, werden Sie Fussballer.»