Die Waadtländer Sängerin Lady O hat am Samstagabend Castingshow «The Voice» auf dem französischen Fernsehsender TF1 gewonnen.

Mit einer Eigenkomposition überzeugte die 19-Jährige im Finale.

Sie ist nicht die erste Schweizerin, die ein ausländisches «The Voice»-Format gewinnt.

Sie kam, sang und siegte: Die 19-jährige Winzertochter aus Lutry hat erst im Januar ihr erstes Album veröffentlicht. Nun hat sie mit dem darauf enthaltenen Song «Little Me» die Jury und das Publikum der französischen Ausgabe von «The Voice» überzeugt.

Legende: Lady O mit ihrem Coach, dem französischen Sänger Florent Pagny. Instagram / the__lady_o

Die Autodidaktin überzeugte immer wieder mit gefühlvollen Balladen. Im Halbfinale beispielsweise mit «Vole» von Céline Dion.

Ihr Coach Florent Pagny (64) schwärmte in den höchsten Tönen Oriane, wie sie eigentlich heisst. «Ein musikalisches Phänomen», nennt er sie.

Schweizer Stimmen überzeugen

Bereits 2022 hat es ein Westschweizer ins Finale von «The Voice» geschafft. Sänger Loris gewinnt allerdings nicht. Und auch bei «The Voice of Germany» mischt die Schweiz immer wieder kräftig mit.

Erst im letzten Jahr singt sich die Zürcherin Bernarda Brunović auf den vierten Platz. 2020 gewinnt die damals 19-jährige Paula Dalla Corte gar.

Was ist «The Voice»? Box aufklappen Box zuklappen «The Voice» ist ein internationales Casting-Format für Gesangstalente, das in über 100 Ländern adaptiert wurde. In der Show entscheidet primär die Stimme der Talente, nicht etwa ihr Aussehen. Zu Beginn der Show finden die sogenannten «Blind Auditions» statt. Die Coaches, meist bekannte Musikerinnen und Musiker, sitzen mit dem Rücken zur Bühne auf drehbaren Stühlen. Sie hören die Kandidatinnen und Kandidaten singen, ohne sie zu sehen. Gefällt ihnen eine Stimme, drücken sie einen Knopf – ihr Stuhl dreht sich, und sie wählen die Person in ihr Team. Drehen sich mehrere Coaches um, darf die Kandidatin oder der Kandidat selbst entscheiden, in welches Team sie oder er geht. In den weiteren Runden treten die Talente innerhalb ihrer Teams gegeneinander an und werden von den Coaches begleitet. Am Ende bestimmen Publikum und Coaches gemeinsam, wer die Show gewinnt. Entwickelt wurde das Format in den Niederlanden und gehört heute zu den erfolgreichsten Musikshows weltweit.