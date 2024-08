Eine grossangelegte Studie zeigt: Die Qualität des Älterwerdens in der Schweiz ist gestiegen. Es stellen sich aber auch neue Herausforderungen.

Älterwerden in der Schweiz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Bevölkerung wird älter, die Seniorinnen und Senioren fühlen sich aber auch länger jung. Der subjektiv gefühlte Beginn des «Altseins» hat sich von durchschnittlich 69 Jahren, in den 1990er-Jahren, auf rund 80 Jahre erhöht.

Studie zu demografischem Wandel Box aufklappen Box zuklappen Legende: Senioren der Turngesellschaft Chiasso SFG (Societa Federale di Ginnastica) bei einer Übung. (28. März 2024) KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari Die Publikationsreihe «Panorama Gesellschaft Schweiz» wird vom Bundesamt für Statistik (BFS), den Universitäten Neuchâtel und Fribourg sowie der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften herausgegeben. Ziel ist es, ausgewählte gesellschaftsrelevante Themen zu vertiefen. In diesem Jahr geht es um Aspekte des Älterwerdens und des Alters.

Gleichzeitig hat sich die Qualität des Älterwerdens verbessert. Seniorinnen und Senioren bleiben länger gesund und aktiv, sind vergleichsweise besser ausgebildet und finanziell stärker abgesichert.

Freiwilliges Engagement

Viele ältere Menschen engagieren sich freiwillig in Vereinen und Organisationen und noch mehr engagieren sich informell im familiären oder nachbarlichen Umfeld. In den letzten Jahrzehnten hat die Freiwilligenarbeit der Seniorinnen und Senioren leicht zugenommen – allerdings mit einem klaren Einschnitt während der Covid-19-Pandemie.

Am häufigsten engagieren sich Personen ab 65 freiwillig bei der Enkelkinderbetreuung. Auch ein Grossteil der freiwilligen Hilfe für ältere Menschen wird von älteren Menschen geleistet.

Herausforderung Pflege

Heute wollen weniger Seniorinnen und Senioren in ein Alters- oder Pflegeheim, die institutionelle Pflege nimmt seit fünfzehn Jahren kontinuierlich ab. Allerdings nimmt der Pflegeaufwand in den Heimen zu, da der Gesundheitszustand der Personen bei ihrem Eintritt in der Regel schlechter ist.

Zahlen zu Alters- und Pflegeheimen Box aufklappen Box zuklappen Laut Bundesamt für Statistik (BFS) liessen sich 2021 folgende Merkmale des Aufenthalts in Alters- und Pflegeheimen feststellen: Frauenanteil : 75 Prozent

: 75 Prozent Eintrittsalter : 84.9 Jahre

: 84.9 Jahre Pflegezeit pro Tag : 124.7 Minuten

: 124.7 Minuten Aufenthaltsdauer: 2.8 Jahre

Seniorinnen und Senioren mit leichtem Pflegebedarf werden häufiger zu Hause gepflegt oder betreut. Von 2010 und 2021 ist der Umfang der häuslichen Pflege von älteren Menschen um 16 Prozent gestiegen.

Ungleichheiten im Alter

Die Lebenssituationen der Personen im «dritten Lebensalter» – zwischen 65 und 80 Jahren – sind diverser geworden. Es gibt mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren in der Schweiz.

So viele Personen geben an, «Schwierigkeiten» zu haben, um über die Runden zu kommen (subjektive Einschätzung)

Bevölkerungsgruppe in Prozent der Wohnbevölkerung ab 65 Jahren Frauen 6.7 Prozent Männer 6 Prozent Schweizer Personen 4.9 Prozent Ausländische Personen 18.9 Prozent keine nachobligatorische Ausbildung 12.5 Prozent Sekundarstufe II 5.6 Prozent Tertiärstufe 3.8 Prozent

Allerdings werden dadurch auch soziale Ungleichheiten stärker herausgestrichen. Nicht alle Personen können sich im Alter Gleiches leisten. Merkmale der Armut im Alter sind etwa Geschlecht, Nationalität oder Bildungsstand.