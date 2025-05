Per E-Mail teilen

«Ich finde es extrem wichtig, dass Frauen im Sport und auch in den Sportmedien mehr Sichtbarkeit bekommen», erklärt RInast: «Dass in den Medien schon viele Frauen unterwegs sind, freut mich sehr. Aber gerade der Kommentatoren-Beruf war bisher von Männern besetzt.» Damit setzt Rinast ein Zeichen und macht jungen Frauen Mut.

Die UEFA Women’s Euro 2025 findet dieses Jahr in der Schweiz statt. Doch nicht nur auf dem Rasen werden Frauen im Einsatz stehen, auch am Mikrofon. So wird Rachel Rinast künftig Fussballspiele für das Schweizer Radio und Fernsehen kommentieren – und das als erste Frau.

«Für viele ungewohnt»

Ihr Debüt gibt die 33-Jährige am 4. Juli beim Spiel Dänemark gegen Schweden. Ob Rachel Rina Angst hat vor Gegenwind? «Es ist nun mal für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ungewohnt eine Frauenstimme beim Fussball zu hören, da es das noch nicht so oft gab. Darum wird man wahrscheinlich auch etwas anders bewertet als die männlichen Kollegen. Aber die männlichen Kollegen bekommen ja auch ordentlich ihr Fett weg.»

2022 spielte die Schweiz in der UEFA Women's EURO gegen Schweden. Hier Rachel Rinast (links) im Einsatz.

48 Länderspiele absolvierte die schweizerisch-deutsche Fussballspielerin für die Schweizer Nationalmannschaft.

2023 beendete Rachel Rinast ihre Fussballkarriere.

Lange Zeit stand Rachel Rinast selbst auf dem Platz: Die schweizerisch-deutsche Fussballerin absolvierte insgesamt 48 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft. Auf Klubebene spielte sie unter anderem für den FC Köln, den FC Basel und den Grasshopper Club Zürich.

Im Jahr 2023 erklärte Rachel Rinast ihren Rücktritt vom Profifussball. Seither arbeitet die 33-Jährige für Sky Sports und kommentiert dort bereits Fussballspiele. Auch beim SRF war Rinast schon aktiv: Immer wieder kam sie als Expertin und Co-Kommentatorin zum Einsatz. Dass sie selbst nicht mehr spielt, bereut die 33-Jährige nicht. «Es war für mich echt der schönste Moment, die Spielerinnen auf dem Platz zu sehen, das miterleben zu können, und das Ganze aus meiner Perspektive zu kommentieren.»

