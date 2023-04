Am Donnerstagabend lief die letzte Ausgabe von James Cordens Late-Night-Show. Nach acht Jahren beendet der Brite seine Karriere als Moderator in Los Angeles.

Bereits vor einem Jahr kündigte er an, dass er zurück in seine Heimat Grossbritannien möchte. Er wolle näher bei seiner Familie sein. Nun ist es so weit. Die «The Late Late Show with James Corden» ist zu Ende.

Das Kapitel beendet der 44-Jährige mit letzten Ausgaben seiner jeweiligen Formate. Darunter «Carpool Karaoke» — eine Serie, in der er mit prominenten Gästen im Auto singt. Auch für die Reihe «Crosswalk The Musical» wurde eine letzte Folge gedreht. In dieser performen James Corden und seine Protagonisten und Protagonistinnen ein Musical mitten auf den Strassen Hollywoods.

James Cordens letzte Highlights bei «The Late Late Show»

Seine letzten Gäste

Harry Styles und Will Ferrell sind die allerletzen Gäste von Corden. Der britische Sänger ist ein regelmässiger Gast in der Show und war schon zweimal Gastmoderator. Auch privat pflegen die beiden ein enges Verhältnis. In der finalen Sendung spielen sie das beliebte «Spill Your Guts or Fill Your Guts». Hierbei werden dem TV-Host und seinen Gästen pikante Fragen gestellt. Möchten sie diese nicht beantworten, müssen sie etwas unappetitliches essen oder trinken. Darunter tausendjährige Eier oder Ameisen-Smoothies.

Auch die anderen Late-Night-Moderatoren verabschieden sich. Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert und David Letterman treten alle in einem vorab aufgezeichneten Sketch mit Corden auf. Sie scherzen, dass jeder von ihnen sich eines seiner Formate aussuchen könne, da Corden seine Sendung beende.

Zum Abschluss des Abends spielt Corden auf einem Klavier und singt ein Lied mit der Crew und den Mitarbeitenden, die sich um die Bühne versammeln. «Ein Teil von mir denkt, ich sollte für immer hier bleiben, aber tief in meinem Herzen weiss ich es einfach», sang Corden. «Keine weiteren Shows mehr zu zeigen, es ist Zeit, dass ich gehe, es ist Zeit. Danke fürs Zuschauen, das ist unsere Show.»