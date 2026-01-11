Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 4. Das Kloster St. Gallen lässt die Glocken am Freitag um 14 Uhr zum Nationalen Trauertag erklingen. (09.01.2026). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
-
Bild 2 von 4. Mitarbeiter des Zivilschutzes gedenken in einer Schweigeminute der Opfer der Brandkatastrophe. (09.01.2026). Bildquelle: (KEYSTONE/Anthony Anex.
-
Bild 3 von 4. Wo sonst Hektik und Stress ist, ist ruhe eingekehrt. Der Zürcher Hauptbahnhof steht still. (09.01.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Andreas Becker.
-
Bild 4 von 4. Feuerwehrleute schweigen eine Minute aus Andacht. (09.01.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.