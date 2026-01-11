 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Der Winter ist da – und weitere Bilder der Woche

11.01.2026, 06:59

Drei Männer in Uniformen führen einen vierten Mann.
Legende: Wie aus einem Bond-Film: Sicherheitskräfte transferieren den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zum Gericht. (05.01.2026) REUTERS/Adam Gray
Feuerwehrmann auf Strasse vor Waldbrand bei Rauch.
Legende: Untergangsstimmung in Argentinien: Waldbrände tauchen die Landschaft in Patagonien in ein surreales Licht. (08.01.2026) KEYSTONE/MAXI JONAS
Stadtlandschaft mit Rauch aus Schornsteinen im Winter.
Legende: Der Winter hat die Schweiz fest im Griff. Bei der Eiseskälte hilft nur eines: Heizen, was das Zeug hält. (06.01.2026) Keystone/MICHAEL BUHOLZER
Schneeäffchen baden in heisser Quelle, umgeben von Schnee.
Legende: Auch in Japan ist es kalt. Das stört diese Affen jedoch nicht. Ein warmes Bad in den heissen Quellen vertreibt die Kälte aus den Knochen. (08.01.2026) Keystone/EPA/SOICHIRO KORIYAMA
Menschenmenge mit weissen Kopftüchern, eine Person schaut zurück.
Legende: Gläubige versammeln sich am Vorabend des äthiopisch-orthodoxen Weihnachtsfestes, das traditionell erst am 7. Januar gefeiert wird. (06.01.2026) AP Photo/Amanuel Sileshi
Personen in roten, pelzigen Kostümen bei Nachtparade.
Legende: Neue Staffel Stranger Things? Nein. Der Percht ist eine Gestalt des alpenländischen Brauchtums, der nach einer Sage die bösen Geister des Winters austreibt. Aufgenommen in Bad Reichenhall, Deutschland. (04.01.2026) imago images/Rolf Poss
Möwe fliegt vor Eiffelturm im Nebel.
Legende: Der Winter findet seinen Weg auch nach Paris. Schnee und Kälte überfallen die Stadt am Montag. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA
Menschen beim Schlittschuhlaufen und Schlittenfahren auf gefrorenem See.
Legende: Seegfrörni 2.0: Teile des Bodensees gefrieren diese Woche zu. Schlittschuhläufer und ‑läuferinnen freuts. (06.01.2026) Keystone/FELIX KÄSTLE
Zwei Autos hinterlassen Staubspuren in der Wüste.
Legende: Am Donnerstag findet die fünfte Etappe der Dakar Rally statt. Die Rally geht 8000 Kilometer durch die Wüste Saudi-Arabiens. Reuters/Stephane Mahe
  • Bild 1 von 4. Das Kloster St. Gallen lässt die Glocken am Freitag um 14 Uhr zum Nationalen Trauertag erklingen. (09.01.2026). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Menschen vor Barockkirche mit roten und beigen Hüten.
  • Bild 2 von 4. Mitarbeiter des Zivilschutzes gedenken in einer Schweigeminute der Opfer der Brandkatastrophe. (09.01.2026). Bildquelle: (KEYSTONE/Anthony Anex.
    Drei Personen in Winterkleidung schaufeln Schnee im verschneiten Stadion.
  • Bild 3 von 4. Wo sonst Hektik und Stress ist, ist ruhe eingekehrt. Der Zürcher Hauptbahnhof steht still. (09.01.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Andreas Becker.
    Menschenmenge in Bahnhofshalle vor Anzeigetafel.
  • Bild 4 von 4. Feuerwehrleute schweigen eine Minute aus Andacht. (09.01.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.
    Rettungskräfte stehen in orangefarbener Kleidung zusammen.
