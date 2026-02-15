 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Die Schweiz im Medaillen-Fieber und weitere Bildperlen der Woche

Snoop Dogg in Livignio, Medaillenerfolge und Lozärner Fasnacht: Das sind die Bilder der Woche.

15.02.2026, 07:07

Legende: Legendärer Wochenstart: Am Montag erspringt sich die Schweizer Freestylerin Mathilde Gremaud Gold. Mit endlosem Style meistert die Schweizerin den Slopestyle in Livignio. Keystone/AP Photo/Abbie Parr
Legende: Für die nächsten zwei Jahre wird die Zürcher «Skyline» von einem Gerüst geschmückt. Die Instandhaltung des Grossmünsters wird voraussichtlich bis Ende 2027 dauern. Kleiner Reminder: Das Gerüst erklimmen ist verboten! (09.02.2026) KEYSTONE/Andreas Becker
Legende: Ehren- und Dauergast an den Olympischen Spielen: US-Amerikanische Rap-Ikone Snoop Dogg sitzt auf den Tribünen in Milano Cortina. (11.02.2026) Keystone/ROBERT GHEMENT
Legende: Die Christstatue in Rio de Janeiro trotzt dem Unwetter. Gleich zwei Blitze zucken vom Himmel. (11.02.2026) Keystone/EPA/Antonio Lacerda
  • Bild 1 von 4. Im Fötzeliräge startet die Fasnacht in Luzern. Der Regen besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Ein gelungenes Upcycling obsoleter Gegenstände. (12.02.2026). Bildquelle: Keystone/URS FLUEELER.
  • Bild 2 von 4. Das bunte Treiben hat die Stadt diese Woche fest im Griff. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
  • Bild 3 von 4. In ihre Kostüme stecken die Besucher und Besucherinnen sichtlich viel Zeit und Liebe. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
  • Bild 4 von 4. Und natürlich gehört auch laute Musik zur Lozärner Fasnacht. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
Legende: Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei... Am Donnerstag tanzen die Debütanten und Debütantinnen während der Eröffnung des 68. Wiener Opernballs in der Wiener Staatsoper bis ihnen schwindlig wird. Keystone/APA/HELMUT FOHRINGER
Legende: Spektakulärerer Doppelsieg: Marco Odermatt und Franjo von Allmen gewinnen Olympia-Medaillen im Super-G in Bormio. Die Schweiz jubelt mit ihnen. (11.02.2026) Keystone/Michael Buholzer
Legende: Diese Woche beginnt die Zürcher Fashion Week. Am Eröffnungstag präsentiert ein Model diesen gewagten Look – Mode eben. (11.02.2026) Keystone/Claudio Thoma
Legende: Huldigt der Königin: Die Kandidatin Carla Castro mit dem Fantasiebild «Iconica» feiert während der Gala zur Wahl der Karnevalskönigin in Santa Cruz de Tenerife ihren Sieg als neue Karnevalskönigin. (11.02.2026) Keystone/EPA/Ramon de la Rocha
Legende: Die französische Stadt Menton an der Côte d'Azur bereitet sich auf das jährliche Fête du Citron, zu Deutsch: Zitronenfest, vor. Die Parade mit ihren riesigen Kunstwerken aus Zitrusfrüchten lockt jährlich viele Besuchende an. (11.02.2026) imago images/Mandoga Media

Weitere Wochen in Bildern

Box aufklappen Box zuklappen

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

