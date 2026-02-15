Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 4. Im Fötzeliräge startet die Fasnacht in Luzern. Der Regen besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Ein gelungenes Upcycling obsoleter Gegenstände. (12.02.2026). Bildquelle: Keystone/URS FLUEELER.
Bild 2 von 4. Das bunte Treiben hat die Stadt diese Woche fest im Griff. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
Bild 3 von 4. In ihre Kostüme stecken die Besucher und Besucherinnen sichtlich viel Zeit und Liebe. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
Bild 4 von 4. Und natürlich gehört auch laute Musik zur Lozärner Fasnacht. (12.02.2026). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
