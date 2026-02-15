Bild 1 von 4. Im Fötzeliräge startet die Fasnacht in Luzern. Der Regen besteht aus sechs Millionen Schnipseln von alten Telefonbüchern. Ein gelungenes Upcycling obsoleter Gegenstände. (12.02.2026).

Bildquelle: Keystone/URS FLUEELER.

