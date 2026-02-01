News Gesellschaft Inhalt Bilder der Woche - Lebensgefahr im Livestream und weitere Wochenhighlights 01.02.2026, 07:02 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Free Solo – also ohne jegliche Sicherung – klettert Alex Honnold auf einen 500-Meter-Turm in Taipei. Das Ganze wird live auf Netflix ausgestrahlt. Das wirft vor dem Ereignis ethische Fragen auf: Was wenn die Lebensgefahr zur Tragödie würde? Netflix' Antwort: der Stream ist 10 Sekunden verzögert. (25.01.2026) Getty Images/CFOTO Legende: Nach schweren Regenfällen steht die Kleinstadt Niscemi auf Sizilien sprichwörtlich am Abgrund. Dieser ist mittlerweile vier Kilometer lang und hat bereits ganze Häuser, Strassen und Fahrzeuge verschluckt. (30.01.2026) Reuters/Fatos Bytyci Legende: Eine syrische Braut feiert ihre Hochzeit in einem Schulzimmer, das als Schutzraum dient. In Nordsyrien bekämpfen sich aktuell Regierungstruppen und die ansässigen kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens. Die Zivilbevölkerung flüchtet teilweise aus den umkämpften Gebieten. (26.01.2026) Keystone/Baderkhan Ahmad Legende: Aufgeplustert, um sich vor der Kälte zu schützen, sitzt ein Rotkardinal auf einem Zweig in New York. Ein heftiger Wintersturm mit Temperaturen unter -13°C tobte diese Woche über die Millionenmetropole. reuters/mike Segar Legende: Zürich brennt. Ganz Zürich? Nein. Mitte der Woche kommt es zu einem Brand in der Freimaurerloge beim Lindenplatz. Das historische Gebäude erleidet massive Schäden. (28.01.2026) Keystone/Michael Buholzer Legende: Es dürfte ein kühler Frühling und Sommer werden – zumindest wenn man sich dieses Stück aus der Frühling/Sommer-Kollektion des Modehauses Chanel anschaut, präsentiert an der Fashion Week in Paris. (28.01.2026) Reuters/Gonzalo Fuentes Legende: Der kleine Prinz ist fast bereit zum Abflug. Am Internationalen Heissluftballonfestival in Château-d’Œx im Kanton Waadt fliegen über 60 Ballone bei Prachtswetter Anfang Woche. Es ist die 46. Ausgabe des Festivals, was jedes Jahr tausende Schaulustige anzieht. (25.01.2026) Keystone/Cyril Zingaro Legende: Schroffer Winter auf der Deutschen Insel Rügen. Unter der Binzer Seebrücke haben sich aufgrund der anhaltenden Minustemperaturen eindrückliche Eiszapfen gebildet. (25.01.2026) imago images/Achille Abboud Legende: Nach dem Schuldspruch gegen Sanija Ameti wegen Verletzung der Glaubensfreiheit hatte sie eine Ansprache vor dem Kunsthaus angesagt. Erschienen ist sie nicht. Stattdessen waren dort ein Teller mit gegrillten Würsten und ein Stuhl mit einer Mappe und Ametis Statement, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. (28.01.2026) Keystone/CLAUDIO THOMA Legende: In Lerwick, der grössten Stadt der Shetlandinseln, wurde am Dienstag das traditionelle Feuerfest «Up Helly Aa» gefeiert. Dabei verkleiden sich Hunderte als Wikinger und vertreiben mit diesem Brauchtum die kalte Jahreszeit. Nach dem Fakel-Umzug wird eine aufwendig nachgebaute Wikinger-Galeere in Flammen gesetzt. (27.01.2026) Getty Images/Jeff J. Mitchell Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier. srf/stol/pfic Mehr zum Thema Bilder der Woche Der stylische Präsident Frankreichs und weitere Schnappschüsse Bilder der Woche Der Gryff in Glaibasel und ein Herz für Wengen – die besten Fotos Bilder der Woche Der Winter ist da – und weitere Bilder der Woche Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen News Gesellschaft