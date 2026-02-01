Legende:

Nach dem Schuldspruch gegen Sanija Ameti wegen Verletzung der Glaubensfreiheit hatte sie eine Ansprache vor dem Kunsthaus angesagt. Erschienen ist sie nicht. Stattdessen waren dort ein Teller mit gegrillten Würsten und ein Stuhl mit einer Mappe und Ametis Statement, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. (28.01.2026)

Keystone/CLAUDIO THOMA