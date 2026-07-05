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Bilder der Woche Ein Kopfsprung ins kühle Nass und weitere Fotos der Woche

Abkühlen im Fluss, Absätze am Fuss und Albanien voller Frust: Das sind die Bilder der Woche.

05.07.2026, 07:08

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Person im blauen Badehose taucht in einen Fluss ein, andere Person im Wasser stehend.
Legende: Nur noch ein Sprung ins kühle Nass hilft: Wie zuvor in der Schweiz sorgte diese Woche eine Hitzewelle in Rumänien für Temperaturen bis zu 38 Grad. (30.6.2026) KEYSTONE/Andreea Alexandru
Person in Netzstrümpfen mit pinken High Heels auf einem Kanaldeckel aus Metall.
Legende: Balanceakt auf Stilettos: Beim traditionellen High-Heels-Rennen der Pride-Woche entgeht eine Teilnehmerin nur knapp einem folgenschweren Tritt in einen Gullideckel. (2.7.2026) AP Photo/Andrea Comas
Person in einer Sporthalle mit roter Flagge.
Legende: Eine letzte Probe: Ein Fahnenschwinger bereitet sich beim Einschwingen auf seinen Auftritt am 32. Eidgenössischen Jodlerfest in Basel vor. (27.6.2026) REUTERS/Paola Garcia
Person mit Trikot konfrontiert Polizisten mit Schilden.
Legende: Angespannte Stimmung in Tirana: Eine Demonstrantin stellt sich in Tirana Polizeikräften mit Schutzschilden entgegen. Auslöser der sogenannten Flamingo-Revolution ist ein geplantes Luxusresort an Albaniens Adriaküste, welches durch Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gebaut werden soll. (2.7.2026) REUTERS/Florion Goga
Eine Person in rotem Anzug liegt draussen neben eingestürzten Gebäuden.
Legende: Ein Junge, dessen Haus während den Erdbeben in Venezuela beschädigt wurde, schläft auf einer Matratze unter freiem Himmel. (28.6.2026) AP Photo/Pedro Mattey
Müder Arbeiter in orangefarbener Uniform sitzt neben Schaufeln.
Legende: Auch die Helfer sind erschöpft: Ein salvadorianischer Feuerwehmann ruht sich während der Bergungsaktionen in Venezuela aus. (2.7.2026) REUTERS/Ricardo Arduengo
Kleines Boot mit schlafendem Baby unter Moskitonetz, umgeben von Wasserpflanzen.
Legende: Gut geschützt vor den Plagegeistern: Ein Bootsführer schläft unter einem Moskitonetz auf seinem Boot am Buriganga-Fluss in Dhaka. Seit Jahresbeginn wurden in Bangladesch Tausende Dengue-Erkrankungen registriert. (3.7.2026) EPA/MONIRUL ALAM
Zwei Personen enthüllen ein Porträt an einer Wand vor Publikum.
Legende: Angela Merkel enthüllt mit Maler Jérémie Queyras ihr Porträt für die Ahnengalerie im deutschen Bundeskanzleramt. Zuvor wird das Werk im Berliner Bode-Museum ausgestellt. (30.6.2026) KEYSTONE/Kay Nietfeld
Fussballspieler sitzt jubelnd auf dem Spielfeld.
Legende: Breel Embolo mimt nach seinem Treffer im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien den Joker. Weil seine Kinder Angst vor dem berüchtigten «Batman»-Schurken haben, will der Nati-Spieler mit seinem Jubel positive Gefühle mit der Figur verbinden. (3.7.2026) KEYSTONE/Peter Klaunzer
Vulkan mit Lavafluss und Personen vor einem weissen Fahrzeug im Vordergrund.
Legende: Feuriges Naturschauspiel in Indonesien: Der Vulkan Merapi spuckt glühende Lava und Dampfwolken in den Nachthimmel von Java, während über ihm die Sterne funkeln. (3.7.2026) REUTERS/Dwi Oblo

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