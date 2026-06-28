News Gesellschaft Bilder der Woche - Wasserschlacht im Altersheim und weitere Fotos der Woche Eine Wasserschlacht im Altersheim, ein Public Viewing in Gaza und ein Strand in Paris: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 28.06.2026, 07:00 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Hitzetag im Altersheim: Ein Bewohner und eine Mitarbeiterin des Seelandheims Worben (BE) kühlen sich am Donnerstag bei einer Wasserschlacht ab. Keystone/JULIEN GRINDAT Legende: Bewohner und Bewohnerinnen eines Camps in Khan Yunis, Gaza, verfolgen auf einer Leinwand das WM-Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien. (21.6.2026) AP Photo/Abdel Kareem Hana Legende: Nachdem zwei starke Erdbeben am Donnerstag Venezuela erschütterten, inspizieren Arbeiter die Risse in den Strassen. (25.6.2026) AP Photo/Jacinto Oliveros Legende: Gruppensieg, check! Johan Manzambi (9) und Rubén Vargas (17) feiern am Mittwoch das erste Tor im Gruppenspiel gegen Kanada. Die Schweiz geht mit sieben Punkten als Sieger aus der Gruppe B. KEYSTONE/Peter Klaunzer Legende: Bierdusche statt Waschstrasse: In Toluca (Mexiko) feiern Fans am Mittwoch den Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien. Keystone/FELIPE GUTIERREZ Legende: Was auf den ersten Blick aussieht wie abstrakte Kunst, sind eigentlich Glühwürmchen, welche durch eine Langzeitbelichtungsaufnahme kuriose Formen in die Abenddämmerung zeichnen. (25.6.2026) Keystone/MATTHIAS BEIN Legende: Natürlicher Sonnenschutz: Ein Junge schützt sich im indisch-kontrollierten Kaschmir mit einem Lotusblatt vor der Sonne. (25.6.2026) AP Photo/Mukhtar Khan Legende: Drei junge Männer stehen nach einem Ritt im sogenannten «Horse Charging»-Wettbewerb zusammen. Die Feier erinnert an die Schlacht am Little Bighorn 1876 und dient zugleich als Anlass zur Erinnerung und Pflege indigener Reitkultur. (25.6.2026) AP Photo/Tailyr Irvine Legende: Louis Vuitton verlegt den Strand an die Pariser Fashion Week – samt Riesenwelle. Chef-Designer Pharrell Williams holt sich nach der Show am Donnerstag den Applaus der Gäste ab. KEYSTONE/Aurelien Morissard Legende: Anstehen für fremdes Essen: Lieferanten stehen am Donnerstag vor einem «Banh Mi»-Stand in einer Strasse von Hanoi und warten auf ihre nächste Bestellung. Keystone/LUONG THAI LINH srf/fann Mehr zum Thema Bilder der Woche Bettlaken an der Art Basel und weitere Highlights der Woche Bilder der Woche WM-Auftakt in Mexiko und weitere Highlights der Woche Bilder der Woche Paris im Ausnahmezustand und weitere Fotos der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft