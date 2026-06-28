 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Bilder der Woche Wasserschlacht im Altersheim und weitere Fotos der Woche

Eine Wasserschlacht im Altersheim, ein Public Viewing in Gaza und ein Strand in Paris: Das sind die Bilder der Woche.

28.06.2026, 07:00

Teilen
Person im Rollstuhl spritzt Wasser auf andere Person im Freien.
Legende: Hitzetag im Altersheim: Ein Bewohner und eine Mitarbeiterin des Seelandheims Worben (BE) kühlen sich am Donnerstag bei einer Wasserschlacht ab. Keystone/JULIEN GRINDAT
Menschenmenge schaut draussen ein Fussballspiel auf einer Leinwand zwischen Zelten.
Legende: Bewohner und Bewohnerinnen eines Camps in Khan Yunis, Gaza, verfolgen auf einer Leinwand das WM-Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien. (21.6.2026) AP Photo/Abdel Kareem Hana
Zwei Personen in orangefarbener Kleidung inspizieren einen Riss auf einer Strasse.
Legende: Nachdem zwei starke Erdbeben am Donnerstag Venezuela erschütterten, inspizieren Arbeiter die Risse in den Strassen. (25.6.2026) AP Photo/Jacinto Oliveros
Fussballspieler in roten Trikots jubeln auf dem Spielfeld.
Legende: Gruppensieg, check! Johan Manzambi (9) und Rubén Vargas (17) feiern am Mittwoch das erste Tor im Gruppenspiel gegen Kanada. Die Schweiz geht mit sieben Punkten als Sieger aus der Gruppe B. KEYSTONE/Peter Klaunzer
Menschen feiern nachts um ein Auto mit Fahnen und Schaum.
Legende: Bierdusche statt Waschstrasse: In Toluca (Mexiko) feiern Fans am Mittwoch den Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien. Keystone/FELIPE GUTIERREZ
Leuchtende gelbe Linien in einem dunklen Wald.
Legende: Was auf den ersten Blick aussieht wie abstrakte Kunst, sind eigentlich Glühwürmchen, welche durch eine Langzeitbelichtungsaufnahme kuriose Formen in die Abenddämmerung zeichnen. (25.6.2026) Keystone/MATTHIAS BEIN
Kind mit grossem Blatt auf dem Kopf stehend im Freien.
Legende: Natürlicher Sonnenschutz: Ein Junge schützt sich im indisch-kontrollierten Kaschmir mit einem Lotusblatt vor der Sonne. (25.6.2026) AP Photo/Mukhtar Khan
Drei Personen in traditioneller Kleidung auf einem Feld stehend.
Legende: Drei junge Männer stehen nach einem Ritt im sogenannten «Horse Charging»-Wettbewerb zusammen. Die Feier erinnert an die Schlacht am Little Bighorn 1876 und dient zugleich als Anlass zur Erinnerung und Pflege indigener Reitkultur. (25.6.2026) AP Photo/Tailyr Irvine
Ein Laufsteg mit einem Mann in einem weissen Hemd und Jeans, von Zuschauern gesäumt. Im Hintergrund eine Wasserwand.
Legende: Louis Vuitton verlegt den Strand an die Pariser Fashion Week – samt Riesenwelle. Chef-Designer Pharrell Williams holt sich nach der Show am Donnerstag den Applaus der Gäste ab. KEYSTONE/Aurelien Morissard
Menschen in grüner Kleidung stehen in einer Schlange vor einem Imbiss.
Legende: Anstehen für fremdes Essen: Lieferanten stehen am Donnerstag vor einem «Banh Mi»-Stand in einer Strasse von Hanoi und warten auf ihre nächste Bestellung. Keystone/LUONG THAI LINH

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)