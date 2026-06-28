Legende:

Drei junge Männer stehen nach einem Ritt im sogenannten «Horse Charging»-Wettbewerb zusammen. Die Feier erinnert an die Schlacht am Little Bighorn 1876 und dient zugleich als Anlass zur Erinnerung und Pflege indigener Reitkultur. (25.6.2026)

AP Photo/Tailyr Irvine