Der Mops «Griff II» ist das offizielle Maskottchen der Drake University. Er ist am 10. Januar als Zuschauer live dabei, als sich die Kandidierenden Nikki Haley und Ron DeSantis beim TV-Duell in Iowa im Vorfeld der US-Wahlen 2024 die Stirn bieten. (Keystone/AP Photo/Charlie Neibergall)

Am 10. Januar protestieren Landwirtinnen und Landwirte bereits in den frühen Morgenstunden auf einer Autobahn Richtung Berlin.

Legende: Am 10. Januar protestieren Landwirtinnen und Landwirte bereits in den frühen Morgenstunden auf einer Autobahn Richtung Berlin. Keystone/Patrick Pleul

Bäuerinnen und Bauern blockieren am 8. Januar mit Traktoren die Elbebrücke in der sächsischen Stadt Torgau.

Legende: Bäuerinnen und Bauern blockieren am 8. Januar mit Traktoren die Elbebrücke in der sächsischen Stadt Torgau. Keystone/Jan Woitas

Am 12. Januar stehen zahlreiche Traktoren bei einer Kundgebung des Bauernverbandes gegen die Sparpläne der deutschen Regierung auf dem Volksfestplatz in Nürnberg.

Legende: Am 12. Januar stehen zahlreiche Traktoren bei einer Kundgebung des Bauernverbandes gegen die Sparpläne der deutschen Regierung auf dem Volksfestplatz in Nürnberg. KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann

Deutschlands Landwirtinnen und Landwirte protestieren gegen die Sparpläne der Regierung, wie hier am 11. Januar in der Gemeinde Mainstockheim in Bayern. (Keystone/Heiko Becker)

In Argentinien gefällt vielen Kulturschaffenden die Omnibus-Gesetzgebung des neuen Präsidenten Javier Milei gar nicht. Am 11. Januar versammeln sie sich deshalb zu einem farbenfrohen Protest vor dem Nationalkongress in Buenos Aires. (Keystone/Juan Ignacio Roncoroni)

Die Elbwiesen in Sachsen sind am Abend des 11. Januars gegenüber der historischen Altstadtkulisse vom letzten Hochwasser gefroren.

Legende: Die Elbwiesen in Sachsen sind am Abend des 11. Januars gegenüber der historischen Altstadtkulisse vom letzten Hochwasser gefroren. KEYSTONE/DPA/Robert Michael

In der Nähe der israelischen Stadt Netivot werden beschädigte Fahrzeuge gesammelt, die bei den Hamas-Anschlägen am 7. Oktober zerstört wurden. Das Bild ist vom 8. Januar 2024. (Reuters/Tyrone Siu)