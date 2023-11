Die militärische Lage

Einen Monat nach dem Angriff der Hamas sind israelische Streitkräfte tief in den Gazastreifen vorgedrungen. Bodentruppen seien bereits in der Stadt Gaza im Einsatz und erhöhten dort den Druck, sagte Armeesprecher Daniel Hagari.

Zuvor hatten die Streitkräfte nach eigenen Angaben den Gazastreifen bereits in zwei Hälften geteilt und die Stadt Gaza vollständig eingekreist.

Jordanien zog unterdessen eine «rote Linie». Versuche, Palästinenser aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland zu vertreiben, werde das Königreich als «Kriegserklärung» betrachten, sagte der jordanische Ministerpräsident Bisher al-Khasawneh laut der staatlichen Nachrichtenagentur Petra.

In den vergangenen 24 Stunden seien mehrere Kommandanten der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet worden, sagte Armeesprecher Hagari. Zwei von ihnen seien Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober gewesen.

Zudem habe das Militär mehrere Eingänge unterirdischer Tunnel zerstört. Viele davon befänden sich in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und humanitären Einrichtungen. Panzer- und Bodentruppen hätten in der Nähe einer Moschee Abschussrampen für 50 Raketen entdeckt.

Palästinensische Augenzeugen hatten am Montag von Schäden am Dach des Schifa-Krankenhauses im Zuge von israelischen Angriffen berichtet. Auf die Frage, ob Israel auch die Klinik angreifen werde, die nach Darstellung der Armee ebenfalls als Hamas-Kommandozentrum dient, sagte der Sprecher: «Wir werden tiefer in die Stadt Gaza eindringen und an jeden Ort gelangen, an dem es Terroristen gibt.» Es gebe «keinen Ort, an dem Hamas-Terroristen vor Angriffen der Armee sicher sein werden».

Der Gazastreifen hat eine Länge von etwa 40 Kilometern und erstreckt sich über eine Fläche, die nur etwas grösser als der Kanton Schaffhausen ist. In dem dicht besiedelten Gebiet leben mehr als 2.2 Millionen Menschen.

Aufruf zur Flucht nach Süden Box aufklappen Box zuklappen Die israelischen Streitkräfte haben nach Angaben ihres Armeesprechers vom Samstagabend angekündigt, am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr den Verkehr auf einer Strasse in Richtung Süden zuzulassen. Der Sprecher rief die Menschen im Gazastreifen dazu auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die nächste Gelegenheit zu nutzen, um nach Süden zu gehen. Israels Militär bekämpft derzeit vor allem im Norden Einrichtungen der Hamas. Doch auch im Süden kam es bereits zu Luftangriffen. Nach Darstellung der israelischen Armee gibt es im Süden in den für die Zivilbevölkerung ausgewiesenen Gebieten ausschliesslich gezielte Attacken auf Führer der Hamas. Der Bereich sei keine «sichere Zone», aber sichererer «als jeder andere Ort in Gaza».

Angesichts der dramatischen Lage im Gazastreifen wollen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dort ein Feldkrankenhaus errichten. Auf Anweisung des emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid solle das Krankenhaus der palästinensischen Bevölkerung in dem Küstengebiet notwendige medizinische Hilfe bereitstellen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM. Fünf Flugzeuge seien bereits von Abu Dhabi aus mit der notwendigen Ausrüstung für das Krankenhaus abgeflogen.

Diplomatische Bemühungen

Eine längere Feuerpause im Gazastreifen schloss der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorerst aus. «Ohne die Freilassung der Geiseln wird es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben», sagte Netanjahu dem US-Fernsehsender ABC. «Was taktische Pausen angeht – eine Stunde hier, eine Stunde dort – können wir die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen. Aber ich glaube nicht, dass es eine generelle Feuerpause geben wird.»

Eine allgemeine Waffenruhe würde nach Einschätzung von Netanjahu den Kriegszielen Israels entgegenstehen. «Das würde unsere Bemühungen behindern, unsere Geiseln zu befreien, denn das Einzige, was diese Kriminellen der Hamas verstehen, ist der militärische Druck, den wir ausüben», sagte er im ABC-Interview.

Guterres spricht von «Krise der Menschheit» im Gazastreifen Box aufklappen Box zuklappen UNO-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Situation im Gazastreifen als «Krise der Menschheit». Er forderte erneut eine sofortige Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln und einen humanitären Waffenstillstand. «Gaza wird zu einem Friedhof für Kinder», sagte Guterres in New York. Der israelische UNO-Botschafter Gilad Erdan kritisierte die Äusserungen scharf. «Es sind mehr als 30 Tage vergangen, seit die Kinder im Süden Israels absichtlich von Hamas-Terroristen abgeschlachtet wurden, aber Sie haben nichts über einen «Friedhof für Kinder» gesagt, in den der Süden Israels verwandelt wurde», schrieb er auf der Plattform X. Guterres habe seinen «moralischen Kompass verloren» und müsse zurücktreten.

Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit einem atomwaffenfähigen U-Boot im Nahen Osten präsent. Am Sonntag sei ein U-Boot der Ohio-Klasse in seinem Zuständigkeitsbereich angekommen, teilte das Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Der Sender CNN sah in dem Einsatz des U-Boots eine Botschaft der Abschreckung an den Iran und seine Stellvertreter in der Region.

US-Aussenminister Antony Blinken machte am Sonntag auf seiner Nahostreise gleich in vier Destinationen Halt. Zuerst traf er sich überraschend mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im besetzten Westjordanland. Abbas habe eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen und die Lieferung von Hilfsgütern gefordert, erklärte ein Sprecher des Präsidenten. Ein Sprecher des US-Aussenministeriums teilte mit, Blinken habe verdeutlicht, dass die USA an der Verwirklichung der legitimen palästinensischen Ansprüche auf einen eigenen Staat arbeiteten.

Legende: Blinken wird auch vom irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani willkommen geheissen. X/Antony Blinken

Danach reiste Blinken nach Zypern weiter, um sich mit dem zyprischen Präsidenten um eine mögliche Einrichtung eines humanitären Seekorridors für die Lieferung von humanitärer Hilfe aus Zypern in den Gazastreifen zu unterhalten.

Irans Staatsoberhaupt hat Hamas-Chef empfangen Box aufklappen Box zuklappen Das Staatsoberhaupt Irans, Ali Chamenei, hat am Sonntag den Chef des politischen Büros der Palästinenserorganisation Hamas in Teheran empfangen. Ismail Hanija sei «vor einigen Tagen» für Gespräche in die iranische Hauptstadt gereist, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf Osama Hamdan, einen Vertreter der islamistischen Organisation im Libanon, am Samstag. Chamenei gilt als mächtigster Mann im Iran und hat als Religionsführer in allen strategischen Fragen das letzte Wort. Iranische Medien hatten bisher nicht über das Treffen berichtet – die Reise wurde offenbar geheim gehalten. Wann Hanija genau in Teheran war, blieb unklar.

Daraufhin traf Blinken – ebenfalls unerwartet – den irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani in Bagdad. Der US-Aussenminister warnte dabei die proiranischen Milizen, die derzeitige Nahost-Eskalation auszunutzen. Die USA suchten keinen Konflikt mit dem Iran, würden aber «jeden nötigen Schritt unternehmen, um unsere Leute zu schützen». Abu Ali al-Askari, Sprecher der mächtigen Miliz Kataib Hisbollah, hatte Blinken vorher verbal angegriffen und ihm im Fall eines Besuchs mit «beispielloser Eskalation» gedroht.

Legende: Weiterhin gelangen Hilfsgüter nur langsam über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen. Keystone/KHALED ELFIQI

Spätabends ist Blinken dann in der Türkei eingetroffen. In Ankara ist für Montag ein Gespräch mit dem türkischen Aussenminister Hakan Fidan über den Gaza-Krieg geplant.

01:35 Video UNO-Vollversammlung verabschiedet Resolution zur Eskalation im Gazastreifen Aus Tagesschau vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Washington lehnt eine Feuerpause ab. Ansonsten würde nämlich die Hamas stärkste Kraft im Gazastreifen bleiben, so US-Aussenminister Antony Blinken. Die radikal-islamische Gruppierung könne sich dann neu formieren und wieder ähnliche Angriffe wie am 7. Oktober starten.

Die Lage der Geiseln

Laut israelischem Militär werden mindestens 242 Geiseln in dem von der Hamas kontrollierten Küstenstreifen festgehalten (Stand 2. November 2023), darunter auch ein neun Monate altes Kind.

Nach Angaben der Hamas sind am Mittwoch bei dem israelischen Raketenangriff auf Dschabalia sieben Geiseln getötet worden, darunter drei mit ausländischem Pass. Bisher hat die Hamas zwei Frauen im Alter von 79 und 85 Jahren und zwei US-Amerikanerinnen, eine Mutter und ihre Tochter, freigelassen.

02:57 Video Archiv: Angriff auf Israel: Freilassung von Geiseln gibt Hoffnung Aus 10 vor 10 vom 24.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Die Hamas macht eine Waffenruhe mit Israel zur Bedingung für die Freilassung weiterer Geiseln. Eine Waffenruhe ist für Israel aber kein Thema. Das sei eine «Kapitulation vor der Barbarei», wie Netanjahu erklärte. Ausserdem sei er überzeugt, die Geiseln liessen sich mit der Bodenoperation befreien. Netanjahu bezieht sich dabei auf eine entführte Soldatin, die Anfang Woche befreit werden konnte.

Geflüchtete und Opfer

Israels Armee hat die Menschen im Norden mehrfach – auch am Sonntag wieder – aufgefordert, in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Dies haben nach Militärangaben bereits mindestens rund 700'000 Menschen getan. Die UNO spricht sogar von 1.4 Millionen Binnenflüchtlingen (Stand 4. November). Insgesamt lebten in dem dicht besiedelten Gebiet mehr als 2.2 Millionen Menschen.

Evakuierungen offenbar seit Samstag ausgesetzt Box aufklappen Box zuklappen Die Evakuierung von Verletzten aus dem Gazastreifen und von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ist Sicherheitskreisen zufolge seit Samstag ausgesetzt. Hintergrund sei der israelische Angriff auf einen Krankenwagen im Gazastreifen am Freitag, der für den Transport von Verletzten genutzt worden sei, erklären ein Vertreter der ägyptischen Sicherheitsbehörden und ein Mitarbeiter eines medizinischen Dienstes. Lastwagen mit Hilfsgütern könnten weiterhin in das Palästinenser-Gebiet fahren. Die von der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen hatte am Freitag mitgeteilt, Israel habe einen Konvoi von Krankenwagen angegriffen. Israel hingegen erklärte, der Krankenwagen sei von der Hamas zum Transport von Kämpfern und Waffen genutzt worden.

Die Zahl der getöteten Menschen im Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 10'022 gestiegen (Stand 06. November 2023). Mehr als 25'000 Menschen seien verletzt worden. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

In Israel sind nach den aktuellsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 1400 Menschen getötet und mehr als 4600 verletzt worden (Stand 26. Oktober 2023).

Legende: Schäden im Kibbuz Kfar Aza nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel. (Bild vom 5.11.23) REUTERS/Evelyn Hockstein