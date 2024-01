Eine Maschine der Fluggesellschaft Alaska Airlines muss in Oregon notlanden: Das Flugzeug hatte in der Luft massive Probleme. Kein Wunder: Bilder zeigen ein grosses Loch auf der Seite der Boeing-Maschine. Ein Kabinenteil samt Fenster hatte sich zuvor offenbar gelöst. (Keystone/Elizabeth Le via AP)

Legende: Am Neujahrstag bebt in Japan die Erde – mit fatalen Folgen. Mehr als 120 Menschen verlieren ihr Leben. Ein Mann kontrolliert am 3. Januar, ob sich bei diesem Auto noch Überlebende finden lassen. Mehr als 200 Menschen gelten noch immer als vermisst. Reuters/Kim Kyung-Hoon

Am nächsten Tag wird Japan gleich von einem weiteren schweren Unglück heimgesucht: Ein Flugzeug der Japan Airline prallt am Haneda-Flughafen in Tokio bei der Landung mit einer anderen Maschine zusammen. Die Bilder des brennenden Airbus A350 gehen um die Welt. (2. Januar, Keystone/Jiji Press)