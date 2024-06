Keystone/Chris Machian/Omaha World-Herald via AP

Was braut sich denn da zusammen? Ein Schnappschuss vom Mittwoch aus Omaha, US-Bundesstaat Nebraska.

Strahlende Siegerin: Die Goldmedaillengewinnerin Mujinga Kambundji jubelt nach dem 200-Meter-Finale bei den Leichtathletik-EM 2024 in Rom, Italien, am 11. Juni 2024. (Keystone/Fabio Frustaci)

Während die Fussball-EM mittlerweile im vollen Gang ist, wird am Dienstag in Frankfurt am Main noch die Lichtshow getestet. (Keystone/AP Photo/Michael Probst)

So stellt man sich doch den Sommer vor. (12. Juni 2024 in Schleswig-Holstein)

Eine Drohnenaufnahme vom 11. Juni 2024 zeigt den Rauch eines Feuers inmitten der Vegetation im Pantanal, dem weltweit grössten Feuchtgebiet, in Corumba, Brasilien.

Ein Flugzeug löscht am 12. Juni ein Feuer in der Gegend von Safad, Nordisrael, das durch vom Libanon abgefeuerte Raketen verursacht wurde.

Der Bund ruft am Dienstag für den westlichen Teil des Bodensees die höchste Gefahrenstufe aus. An mehreren Stellen stehen Uferpromenaden, Parkplätze und Gartenrestaurants unter Wasser.

Alles unter Wasser: In Berlingen TG werden diese Woche provisorische Stege aufgebaut, nachdem der Untersee (Bodensee) über die Ufer getreten ist.

