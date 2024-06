Zum vierten Mal hebt eine Starship-Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX am Donnerstag, 6. Juni 2024 von Brownsville im US-Bundesstaat Texas ab. Was bislang nicht klappte, gelingt dieses Mal: Nach einer Stunde im All kehrt die Rakete erfolgreich auf die Erde zurück.

Im Zoo von Chester in Grossbritannien starten am Donnerstag, 6. Juni 2024, elf frisch geschlüpfte Humboldt-Pinguin-Küken ins Leben – so viele wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Gattung gehört zu den gefährdetsten Pinguinarten der Welt.

Bei den Wahlen in Mexiko sind rund 100 Millionen Menschen stimmberechtigt: darunter auch die Angehörigen des indigenen Stamms der Raramuri in der Stadt Norogachi im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. (2. Juni 2024)

Dieser Velofahrer lässt sich den Spass nicht entgehen: Durch den anhaltenden Regen in der Schweiz sind einige Flüsse und Seen über die Ufer getreten, wie hier der Seerhein in Gottlieben. (6. Juni 2024)

Der Krieg gegen die Hamas ist in Israel allgegenwärtig: So auch in dieser Bäckerei in Tel Aviv, wo eine Frau am Dienstag, 4. Juni 2024, mit einem umgehängten Gewehr einkauft. (REUTERS/Marko Djurica)