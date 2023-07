Sturm in La Chaux-de-Fonds, neuer Name für Twitter und eine kämpfende Schweizer Nati: Das sind die Fotos der Woche.

1 / 3 Legende: Am Montag um etwa 11:30 Uhr überrollen gewaltige Windböen kombiniert mit viel Regen La Chaux-de-Fonds. Die Bilanz: Ein Todesopfer, mehrere Verletzte und Sachschäden in der Höhe von 90 Millionen Schweizer Franken. KEYSTONE/ Valentin Flauraud 2 / 3 Legende: Mit bis zu 217 Km/h erreichen die Böen die Stadt im Neuenburger Jura. Die Rede ist von einem Tornado oder einem Downburst. Die Strassen sind übersät mit Ziegelsteinen, Bäumen und zerbrochenen Steinen. KEYSTONE/ Valentin Flauraud 3 / 3 Legende: Der Sturm hinterlässt gröbere Spuren. Sogar ein ganzes Dach entriss der Sturm einem Haus. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch Wochen dauern. KEYSTONE/ Valentin Flauraud

Legende: Ein Löschhelikopter während eines Einsatzes in der Nähe der griechischen Stadt Volos. In Griechenland und weiteren Ländern wüten diese Tage heftige Waldbrände. Keystone/IKONOMOU VASSILIS

Legende: Aus Twitter wird X: Nach 15 Jahren mit dem blauen Vogel ändert Elon Musk den Auftritt des Kurznachrichtendiensts. Neu besteht das Logo aus einem simplen X. Kritik hagelt es von Markenexpertinnen und -experten sowie von vielen Userinnen und User der Plattform. EPA/JOHN G MABANGLO

Legende: Menschen kommen zu einer Mahnwache für die verstorbene irische Sängerin Sinéad O'Connor zusammen. Sie starb diese Woche im Alter von 56 Jahren. Keystone/TOLGA AKMEN

Legende: Insektizideinsatz gegen den invasiven Japankäfer in einem Garten in Kloten. Im Kanton Zürich wurde eine Population des Käfers entdeckt. Keystone/Walter Bieri

Legende: Sanitäter helfen einem verletzten ukrainischen Soldaten in der Region Saporischschja. Der russische Angriffskrieg dauert weiterhin an. Keystone/Kateryna Klochko

Legende: 0:0 gegen Norwegen: Im zweiten Spiel an der Fussball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erspielen sich die Schweizerinnen am Dienstag in einem umkämpften Match ein Unentschieden. Nach dem Spiel sagte die Ana-Maria Crnogorcevic (im Bild): «Ich war einfach nur kaputt.» (KEYSTONE/Michael Buholzer) Alles zur Fifa-Fussball-WM gibt es hier

Legende: Russlands Präsident Wladimir Putin schüttelt die Hand von Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traore. Putin begrüsst Delegierte aus Afrika zu einem Gipfel in St. Petersburg. Keystone/Sergei Bobylev

Legende: Vor der niederländischen Insel Ameland ein Frachtschiff, beladen mit 3000 Autos, in Brand. Das gut 200 Meter lange Schiff ist am Mittwoch auf dem Weg von Bremerhaven nach Ägypten, als plötzlich rund 25 E-Autos in Flamme geraten. Eine Person stirbt, die restlichen Crewmitglieder können sich in Sicherheit bringen. KEYSTONE/DPA/Jan Woitas

Legende: Ehemalige und im Krieg verwundete Soldaten der ukrainischen Armee trainieren am Donnerstag in Kiew für die «Invictus Games». Das Sportevent wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen und soll verletzten Soldatinnen und Soldaten eine sportliche Bühne bieten. In gut zwei Monaten findet der Event in Düsseldorf statt. REUTERS/Alina Smutko

Legende: Mehr Sichtbarkeit in der Sportwelt: Von Mittwoch bis Samstag finden in Bern die «Eurogames» statt. Aus diesem Grund ist die Berner Altstadt mit Regenbogenflaggen ausgeschmückt. An Europas grössten Multisport-Anlass messen sich rund 3200 Menschen der queeren Community in den verschiedensten Sportarten. KEYSTONE/Peter Schneider

Legende: Mit seiner Maske und einer imposanten Show begeistert der kanadische Rapper und Sänger The Weeknd die Fans. Auf seiner «After Hours Til Dawn"-Tour, die wegen der Covid-Pandemie zweimal verschoben wurde, macht der 33-Jährige am Mittwoch halt in Mailand. IMAGO/Elena Di Vincenzo

Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.