News Gesellschaft Bilder der Woche - Ein teuflischer Velo-Fan und weitere Fotohighlights Rasenkunst, Radfans und Raketen: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 26.07.2026, 07:00 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Als Teufel verkleidet, feuert Dieter «Didi» Senft die Fahrer der Tour de France um den Gesamtleader Tadej Pogacar (in Gelb) lautstark an. Der international bekannte «Tourteufel» ist seit Jahrzehnten eine Kultfigur im Radsport. (22.7.2026) REUTERS/Gonzalo Fuentes Legende: Ein Gemälde, das nur aus der Luft richtig sichtbar wird: Der französisch-schweizerische Künstler Saype hat auf dem Golfplatz von Villars-sur-Ollon das riesige, biologisch abbaubare Kunstwerk «À portée de ciel» geschaffen. (21.7.2026) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi Legende: Vom Wasser ins Weltall: Die chinesische Rakete Gravity-1 hebt am Mittwoch von einer schwimmenden Plattform im Ostchinesischen Meer ab. Die grösste Feststoffrakete der Welt bringt neun Satelliten erfolgreich in ihre Umlaufbahnen. IMAGO/Xinhua Legende: Auf dem Weg in ein neues Zuhause: Belugawal «Sierra» wird im kanadischen Marineland-Park auf einen Lastwagen verladen. Das Tier gehört zu einer Gruppe von Belugas, die ins Shedd Aquarium in Chicago umgesiedelt werden. (20.7.2026) Keystone/CARLOS OSORIO Legende: Nach dem spektakulären Juwelenraub von 2025 ist die Apollo-Galerie des Louvre wieder geöffnet. Besucher können dabei auch das beschädigte Fenster sehen, durch das die Diebe ins Museum eindrangen. (22.7.2026) Keystone/LOU BENOIST Legende: Ein Hafen ohne Wasser: Am ausgetrockneten Velencer See in Ungarn erinnern die abgestellten Tretboote aus der Vogelperspektive eher an einen Parkplatz als an ein Strandbad. (22.7.2026) Keystone/Tamas Vasvari Legende: Mit Körperbemalung und traditionellen Kostümen ziehen die Teilnehmer des Ngerebeg-Rituals durch Tegallalang auf Bali. Die Zeremonie findet alle sechs Monate statt und soll böse Geister fernhalten. (22.7.2026) Keystone/MADE NAGI Legende: Vierbeiner in Sicherheit: Ein Feuerwehrmann rettet einen Hund aus einem von den Fluten betroffenen Gebiet in La Serena, Chile. Nach starken Niederschlägen gilt in mehreren Gemeinden die höchste Alarmstufe. (21.7.2026) Keystone/HERNAN CONTRERAS Legende: Als würde er Sonne und Hitzewelle gleich mit abtransportieren: ein Löschhelikopter über einem Waldbrand im französischen Département Var. (23.7.2026) REUTERS/Manon Cruz Legende: Bei den Protesten in Tirana entsteht aus dem Wasser der Polizeikanonen ein Regenbogen. Die Proteste richten sich gegen ein geplantes Luxusresort an einem ökologisch sensiblen Abschnitt der albanischen Adriaküste. (23.7.2026) REUTERS/Florion Goga srf/fann;herb Mehr zum Thema Bilder der Woche Hoffnung, Hingucker, Herzmomente – und weitere Fotohighlights Bilder der Woche Tausende gelbe Schwimmkappen und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Flamingo-Revolution in Albanien und weitere Fotos der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft