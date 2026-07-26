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Bilder der Woche Ein teuflischer Velo-Fan und weitere Fotohighlights

Rasenkunst, Radfans und Raketen: Das sind die Bilder der Woche.

26.07.2026, 07:00

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Fahrradrennen auf einer Landstrasse mit einem verkleideten Zuschauer am Strassenrand.
Legende: Als Teufel verkleidet, feuert Dieter «Didi» Senft die Fahrer der Tour de France um den Gesamtleader Tadej Pogacar (in Gelb) lautstark an. Der international bekannte «Tourteufel» ist seit Jahrzehnten eine Kultfigur im Radsport. (22.7.2026) REUTERS/Gonzalo Fuentes
Grosses Naturgemälde auf einer Wiese mit Bäumen und Bergen im Hintergrund.
Legende: Ein Gemälde, das nur aus der Luft richtig sichtbar wird: Der französisch-schweizerische Künstler Saype hat auf dem Golfplatz von Villars-sur-Ollon das riesige, biologisch abbaubare Kunstwerk «À portée de ciel» geschaffen. (21.7.2026) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi
Raketenstart von einem Schiff auf dem Meer mit Rauch und Flammen.
Legende: Vom Wasser ins Weltall: Die chinesische Rakete Gravity-1 hebt am Mittwoch von einer schwimmenden Plattform im Ostchinesischen Meer ab. Die grösste Feststoffrakete der Welt bringt neun Satelliten erfolgreich in ihre Umlaufbahnen. IMAGO/Xinhua
Ein grosser Meeressäuger wird mit einem Kran in einer Trage angehoben, umgeben von mehreren Menschen mit weissen Helmen.
Legende: Auf dem Weg in ein neues Zuhause: Belugawal «Sierra» wird im kanadischen Marineland-Park auf einen Lastwagen verladen. Das Tier gehört zu einer Gruppe von Belugas, die ins Shedd Aquarium in Chicago umgesiedelt werden. (20.7.2026) Keystone/CARLOS OSORIO
Menschen in einem opulenten Raum mit Gemälden und verzierten Decken.
Legende: Nach dem spektakulären Juwelenraub von 2025 ist die Apollo-Galerie des Louvre wieder geöffnet. Besucher können dabei auch das beschädigte Fenster sehen, durch das die Diebe ins Museum eindrangen. (22.7.2026) Keystone/LOU BENOIST
Luftaufnahme von Tretbooten in Form von Autos und Booten auf schwimmendem Dock mit einer Person in der Nähe.
Legende: Ein Hafen ohne Wasser: Am ausgetrockneten Velencer See in Ungarn erinnern die abgestellten Tretboote aus der Vogelperspektive eher an einen Parkplatz als an ein Strandbad. (22.7.2026) Keystone/Tamas Vasvari
Person mit blau bemaltem Gesicht und Strohhut.
Legende: Mit Körperbemalung und traditionellen Kostümen ziehen die Teilnehmer des Ngerebeg-Rituals durch Tegallalang auf Bali. Die Zeremonie findet alle sechs Monate statt und soll böse Geister fernhalten. (22.7.2026) Keystone/MADE NAGI
Feuerwehrmann trägt nassen Hund durch Hochwasser.
Legende: Vierbeiner in Sicherheit: Ein Feuerwehrmann rettet einen Hund aus einem von den Fluten betroffenen Gebiet in La Serena, Chile. Nach starken Niederschlägen gilt in mehreren Gemeinden die höchste Alarmstufe. (21.7.2026) Keystone/HERNAN CONTRERAS
Silhouette eines Hubschraubers vor untergehender Sonne am Himmel.
Legende: Als würde er Sonne und Hitzewelle gleich mit abtransportieren: ein Löschhelikopter über einem Waldbrand im französischen Département Var. (23.7.2026) REUTERS/Manon Cruz
Gruppe von Menschen im Freien, Regenbogen sichtbar im Vordergrund.
Legende: Bei den Protesten in Tirana entsteht aus dem Wasser der Polizeikanonen ein Regenbogen. Die Proteste richten sich gegen ein geplantes Luxusresort an einem ökologisch sensiblen Abschnitt der albanischen Adriaküste. (23.7.2026) REUTERS/Florion Goga

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