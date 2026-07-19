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Bilder der Woche Hoffnung, Hingucker, Herzmomente – und weitere Fotohighlights

Waschbär mit kurioser Fracht und Wauwau mit Wundverband: Das sind die Bilder der Woche.

19.07.2026, 06:59

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Person mit Sonnenbrille steigt Treppe hinab und hält Tasche und Stofftier.
Legende: Ein skurriles Souvenir: Nach dem WM-Aus Norwegens steigt Erling Haaland am Flughafen Oslo mit einem ausgestopften Waschbären aus dem Flugzeug. Was da wohl vorgefallen ist … (13.7.2026) Reuters/Jan Langhaug
Eine Gruppe von Radfahrern auf einer Rennstrecke, begleitet von Autos und Motorrädern.
Legende: Mit dem Fahrrad auf der Rennstrecke: Die Fahrer der Tour de France starten die 12. Etappe auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours. (16.7.2026) EPA/YOAN VALAT
Person in Uniform gibt einem Mann in beiger Kleidung die Hand in einem Raum voller Menschen.
Legende: Fussball vereint: Ein Insasse und ein Wärter des Rikers-Island-Gefängnisses in New York feiern das 1:0 im WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien. (15.7.2026) AP Photo/Seth Wenig
Hund mit Verband um den Kopf.
Legende: Ein Hund, der am Vortag aus den Trümmern gerettet wurde, trägt einen Verband am Kopf. Nach den Erdbeben in Venezuela wird er in einer provisorischen Tierklinik versorgt. Diese wurde zusammen mit einer Notfallstation für Menschen in einem McDonald's eingerichtet. (13.7.2026) REUTERS/Gaby Oraa
Arbeiter in gelben Westen öffnen ein grosses Tor nahe einer felsigen Landschaft.
Legende: Historischer Moment an Europas Südgrenze: Arbeiter entfernen den Zaun zwischen Gibraltar und Spanien. Mit dem neuen EU-Grossbritannien-Abkommen wird aus einer lange umstrittenen Grenze erstmals ein Ort des freien Reisens. (15.7.2026) AP Photo/Marcos Moreno
Zwei Personen stehen nachts auf einem Felsen am Meer mit leuchtendem Wasser.
Legende: Ein Meer aus blauem Licht: Das «Mar de Ardora» lässt den Strand von A Lanzada, Spanien, in der Nacht magisch leuchten. Ausgelöst wird das Phänomen von winzigen Meeresorganismen, die bei Bewegung Licht aussenden. (16.7.2026) EPA/ELENA FERNANDEZ
Gans im Vordergrund mit Stadtlandschaft und Turm im Hintergrund bei Sonnenuntergang.
Legende: Aufgrund der Waldbrände ist die Skyline von Toronto in Rauch gehüllt. Am Ufer des Ontariosees steht eine Kanadagans vor der gespenstischen Kulisse der kanadischen Metropole. (15.7.2026) REUTERS/Kyaw Soe Oo
Menschen schauen nachts eine Drohnenshow mit bunten Lichtern am Himmel an.
Legende: Spektakel am Himmel: Anlässlich des K-Drone Festivals in Incheon, Südkorea, zaubern Hunderte Drohnen farbige Figuren an den Nachthimmel. (15.7.2026) AP Photo/Ahn Young-joon
Person in rotem Kostüm, das aussieht wie ein Pferd, lehnt an einer Wand.
Legende: Ein Mann im Pferdekostüm am San-Fermín-Festival in Pamplona, Spanien. Die sogenannten «Zaldikos» gehören traditionell zu den Feierlichkeiten dazu. (13.7.2026) REUTERS/Vincent West
Eisfiguren mit Hüten und einer gelben Tafel, im Hintergrund ein antikes Gebäude.
Legende: Schmelzendes Mahnmal: Vor dem Kolosseum in Rom zerfliesst eine Eisstatue eines Bauern. Mit der Aktion macht Greenpeace auf Berufsgruppen aufmerksam, die besonders stark unter den steigenden Temperaturen leiden. (15.7.2026) AP Photo/Alessandra Tarantino

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