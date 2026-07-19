News Gesellschaft Bilder der Woche - Hoffnung, Hingucker, Herzmomente – und weitere Fotohighlights Waschbär mit kurioser Fracht und Wauwau mit Wundverband: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 19.07.2026, 06:59 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Ein skurriles Souvenir: Nach dem WM-Aus Norwegens steigt Erling Haaland am Flughafen Oslo mit einem ausgestopften Waschbären aus dem Flugzeug. Was da wohl vorgefallen ist … (13.7.2026) Reuters/Jan Langhaug Legende: Mit dem Fahrrad auf der Rennstrecke: Die Fahrer der Tour de France starten die 12. Etappe auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours. (16.7.2026) EPA/YOAN VALAT Legende: Fussball vereint: Ein Insasse und ein Wärter des Rikers-Island-Gefängnisses in New York feiern das 1:0 im WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien. (15.7.2026) AP Photo/Seth Wenig Legende: Ein Hund, der am Vortag aus den Trümmern gerettet wurde, trägt einen Verband am Kopf. Nach den Erdbeben in Venezuela wird er in einer provisorischen Tierklinik versorgt. Diese wurde zusammen mit einer Notfallstation für Menschen in einem McDonald's eingerichtet. (13.7.2026) REUTERS/Gaby Oraa Legende: Historischer Moment an Europas Südgrenze: Arbeiter entfernen den Zaun zwischen Gibraltar und Spanien. Mit dem neuen EU-Grossbritannien-Abkommen wird aus einer lange umstrittenen Grenze erstmals ein Ort des freien Reisens. (15.7.2026) AP Photo/Marcos Moreno Legende: Ein Meer aus blauem Licht: Das «Mar de Ardora» lässt den Strand von A Lanzada, Spanien, in der Nacht magisch leuchten. Ausgelöst wird das Phänomen von winzigen Meeresorganismen, die bei Bewegung Licht aussenden. (16.7.2026) EPA/ELENA FERNANDEZ Legende: Aufgrund der Waldbrände ist die Skyline von Toronto in Rauch gehüllt. Am Ufer des Ontariosees steht eine Kanadagans vor der gespenstischen Kulisse der kanadischen Metropole. (15.7.2026) REUTERS/Kyaw Soe Oo Legende: Spektakel am Himmel: Anlässlich des K-Drone Festivals in Incheon, Südkorea, zaubern Hunderte Drohnen farbige Figuren an den Nachthimmel. (15.7.2026) AP Photo/Ahn Young-joon Legende: Ein Mann im Pferdekostüm am San-Fermín-Festival in Pamplona, Spanien. Die sogenannten «Zaldikos» gehören traditionell zu den Feierlichkeiten dazu. (13.7.2026) REUTERS/Vincent West Legende: Schmelzendes Mahnmal: Vor dem Kolosseum in Rom zerfliesst eine Eisstatue eines Bauern. Mit der Aktion macht Greenpeace auf Berufsgruppen aufmerksam, die besonders stark unter den steigenden Temperaturen leiden. (15.7.2026) AP Photo/Alessandra Tarantino srf/fann Mehr zum Thema Bilder der Woche Tausende gelbe Schwimmkappen und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Flamingo-Revolution in Albanien und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Wasserschlacht im Altersheim und weitere Fotos der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft