Legende:

Ein Hund, der am Vortag aus den Trümmern gerettet wurde, trägt einen Verband am Kopf. Nach den Erdbeben in Venezuela wird er in einer provisorischen Tierklinik versorgt. Diese wurde zusammen mit einer Notfallstation für Menschen in einem McDonald's eingerichtet. (13.7.2026)

REUTERS/Gaby Oraa