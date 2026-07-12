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Bilder der Woche Tausende gelbe Schwimmkappen und weitere Bilder der Woche

Eifrige Schwimmende, ein schlafendes Hündchen und ein königlicher Zoobesuch: Das sind die Bilder der Woche.

12.07.2026, 07:52

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Viele Schwimmer im offenen Wasser mit gelben Badekappen.
Legende: Am Mittwoch stürzen sich am Mythenquai in Zürich Tausende Menschen ins Wasser. Ihr Ziel: die Badi Tiefenbrunnen auf der anderen Seite des Zürichsees. KEYSTONE/Claudio Thoma
Kleiner Hund schläft auf einem blauen Kissen auf dem Boden.
Legende: Die Aufräumarbeiten dauern an: Ein Hund ruht sich nahe eines eingestürzten Hauses in La Guaira, Venezuela, auf einem Kissen aus. (6.7.2026) REUTERS/Ricardo Arduengo
Person in weissem Tennisoutfit mit Schläger auf dem Tennisplatz.
Legende: Als wäre die Schwerkraft kurz ausser Kraft gesetzt: Linda Noskova wird nach ihrem Sieg im Wimbledon-Halbfinale am Donnerstag im richtigen Moment abgelichtet. AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Mehrere Personen um ein Auto mit buntem Muster von oben betrachtet.
Legende: Ein ungewöhnliches Sammelheft auf vier Rädern: Kinder einer Krebsstation in Santiago, Chile, bekleben das Auto von Influencer Ariel Osses mit Panini-Bildlis. Der Influencer stellt die Bildchen dafür selbst zur Verfügung. (8.7.2026) AP Photo/Esteban Felix
Zwei Personen fahren auf einem Motorrad durch überflutete Strasse mit Bäumen im Hintergrund.
Legende: Mit dem Motorrad durch die Überschwemmungen: Zwei Männer wagen sich am Mittwoch durch die Wassermassen in Vasai am Stadtrand von Mumbai. Der Dauerregen legt Teile der Region lahm. EPA/DIVYAKANT SOLANKI
Fussballspieler in Rot vor Publikum in farbigen Trikots im Stadion.
Legende: Ein roter Fleck im gelben Meer: Während des Penaltyschiessens zwischen der Schweiz und Kolumbien in der Nacht auf Mittwoch sticht auf den Tribünen vor allem der Schweizer Fanblock hervor. REUTERS/Albert Gea
Person in schwarzer Kleidung ordnet bunte Flaschendeckel auf Boden.
Legende: Caroline Chaptini verleiht ausgedienten Flaschendeckeln ein zweites Leben. Für ihr Kunstwerk setzte sie 10'452 Stück zu einer libanesischen Flagge zusammen – einen für jeden Quadratkilometer des Landes. (7.7.2026) EPA/WAEL HAMZEH
Drei Menschen rutschen auf einer Wasserrutsche hinunter.
Legende: Wenn die Temperaturen steigen, wird der Bach zur willkommenden Erfrischung. Im indisch kontrollierten Kaschmir steigen die Temperaturen im Sommer regelmässig auf über 30 Grad. AP Photo/Mukhtar Khan
Zwei rote Skulpturen auf einem schwimmenden Objekt in einem Kanal zwischen Gebäuden.
Legende: Ein Kind treibt in einem Schwimmring durch einen Kanal in Venedig, neben ihm ein Teddybär. Mit seiner Installation «Nothing Serious» erinnert der französische Künstler James Colomina an die Verletzlichkeit von Kindern auf der Flucht. (9.7.2026) REUTERS/Manuel Silvestri
Zwei Personen vor einem Pinguingehege, eine Person hält einen Sonnenschirm.
Legende: Königlicher Besuch zum Zoogeburtstag: König Charles und Gattin Camilla schauen zum 200-Jahr-Jubiläum des Londoner Zoos am Donnerstag auch bei den Pinguinen vorbei. REUTERS/Chris J. Ratcliffe
Menschenmenge im Freien, einige sitzen und schauen auf etwas, Erwachsene und Kinder in sportlichen Outfits.
Legende: 1:3 und aus der Traum... Argentinien schlägt die Schweiz im WM-Viertelfinal. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

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