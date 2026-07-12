News Gesellschaft Bilder der Woche - Tausende gelbe Schwimmkappen und weitere Bilder der Woche Eifrige Schwimmende, ein schlafendes Hündchen und ein königlicher Zoobesuch: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 12.07.2026, 07:52 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Am Mittwoch stürzen sich am Mythenquai in Zürich Tausende Menschen ins Wasser. Ihr Ziel: die Badi Tiefenbrunnen auf der anderen Seite des Zürichsees. KEYSTONE/Claudio Thoma Legende: Die Aufräumarbeiten dauern an: Ein Hund ruht sich nahe eines eingestürzten Hauses in La Guaira, Venezuela, auf einem Kissen aus. (6.7.2026) REUTERS/Ricardo Arduengo Legende: Als wäre die Schwerkraft kurz ausser Kraft gesetzt: Linda Noskova wird nach ihrem Sieg im Wimbledon-Halbfinale am Donnerstag im richtigen Moment abgelichtet. AP Photo/Kirsty Wigglesworth Legende: Ein ungewöhnliches Sammelheft auf vier Rädern: Kinder einer Krebsstation in Santiago, Chile, bekleben das Auto von Influencer Ariel Osses mit Panini-Bildlis. Der Influencer stellt die Bildchen dafür selbst zur Verfügung. (8.7.2026) AP Photo/Esteban Felix Legende: Mit dem Motorrad durch die Überschwemmungen: Zwei Männer wagen sich am Mittwoch durch die Wassermassen in Vasai am Stadtrand von Mumbai. Der Dauerregen legt Teile der Region lahm. EPA/DIVYAKANT SOLANKI Legende: Ein roter Fleck im gelben Meer: Während des Penaltyschiessens zwischen der Schweiz und Kolumbien in der Nacht auf Mittwoch sticht auf den Tribünen vor allem der Schweizer Fanblock hervor. REUTERS/Albert Gea Legende: Caroline Chaptini verleiht ausgedienten Flaschendeckeln ein zweites Leben. Für ihr Kunstwerk setzte sie 10'452 Stück zu einer libanesischen Flagge zusammen – einen für jeden Quadratkilometer des Landes. (7.7.2026) EPA/WAEL HAMZEH Legende: Wenn die Temperaturen steigen, wird der Bach zur willkommenden Erfrischung. Im indisch kontrollierten Kaschmir steigen die Temperaturen im Sommer regelmässig auf über 30 Grad. AP Photo/Mukhtar Khan Legende: Ein Kind treibt in einem Schwimmring durch einen Kanal in Venedig, neben ihm ein Teddybär. Mit seiner Installation «Nothing Serious» erinnert der französische Künstler James Colomina an die Verletzlichkeit von Kindern auf der Flucht. (9.7.2026) REUTERS/Manuel Silvestri Legende: Königlicher Besuch zum Zoogeburtstag: König Charles und Gattin Camilla schauen zum 200-Jahr-Jubiläum des Londoner Zoos am Donnerstag auch bei den Pinguinen vorbei. REUTERS/Chris J. Ratcliffe Legende: 1:3 und aus der Traum... Argentinien schlägt die Schweiz im WM-Viertelfinal. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller srf/fann Mehr zum Thema Bilder der Woche Flamingo-Revolution in Albanien und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Wasserschlacht im Altersheim und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Bettlaken an der Art Basel und weitere Highlights der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft