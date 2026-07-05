Legende:

Breel Embolo mimt nach seinem Treffer im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien den Joker. Weil seine Kinder Angst vor dem berüchtigten «Batman»-Schurken haben, will der Nati-Spieler mit seinem Jubel positive Gefühle mit der Figur verbinden. (3.7.2026)

KEYSTONE/Peter Klaunzer