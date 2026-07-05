News Gesellschaft Bilder der Woche - Flamingo-Revolution in Albanien und weitere Fotos der Woche Proteste in Albanien, ein Rennen in Stilettos und Erschöpfung in Venezuela: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 05.07.2026, 07:08 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Angespannte Stimmung in Tirana: Eine Demonstrantin stellt sich in Tirana Polizeikräften mit Schutzschilden entgegen. Auslöser der sogenannten Flamingo-Revolution ist ein geplantes Luxusresort an Albaniens Adriaküste, welches durch Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gebaut werden soll. (2.7.2026) REUTERS/Florion Goga Legende: Balanceakt auf Stilettos: Beim traditionellen High-Heels-Rennen der Pride-Woche in Madrid entgeht eine Teilnehmerin nur knapp einem folgenschweren Tritt in einen Gullideckel. (2.7.2026) AP Photo/Andrea Comas Legende: Eine letzte Probe: Ein Fahnenschwinger bereitet sich beim Einschwingen auf seinen Auftritt am 32. Eidgenössischen Jodlerfest in Basel vor. (27.6.2026) REUTERS/Paola Garcia Legende: Nur noch ein Sprung ins kühle Nass hilft: Wie zuvor in der Schweiz sorgte diese Woche eine Hitzewelle in Rumänien für Temperaturen bis zu 38 Grad. (30.6.2026) KEYSTONE/Andreea Alexandru Legende: Ein Junge, dessen Haus während den Erdbeben in Venezuela beschädigt wurde, schläft auf einer Matratze unter freiem Himmel. (28.6.2026) AP Photo/Pedro Mattey Legende: Auch die Helfer sind erschöpft: Ein salvadorianischer Feuerwehrmann ruht sich während der Bergungsaktionen in Venezuela aus. (2.7.2026) REUTERS/Ricardo Arduengo Legende: Gut geschützt vor den Plagegeistern: Ein Bootsführer schläft unter einem Moskitonetz auf seinem Boot am Buriganga-Fluss in Dhaka. Seit Jahresbeginn wurden in Bangladesch Tausende Dengue-Erkrankungen registriert. (3.7.2026) EPA/MONIRUL ALAM Legende: Angela Merkel enthüllt mit Maler Jérémie Queyras ihr Porträt für die Ahnengalerie im deutschen Bundeskanzleramt. Zuvor wird das Werk im Berliner Bode-Museum ausgestellt. (30.6.2026) KEYSTONE/Kay Nietfeld Legende: Breel Embolo mimt nach seinem Treffer im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien den Joker. Weil seine Kinder Angst vor dem berüchtigten «Batman»-Schurken haben, will der Nati-Spieler mit seinem Jubel positive Gefühle mit der Figur verbinden. (3.7.2026) KEYSTONE/Peter Klaunzer Legende: Feuriges Naturschauspiel in Indonesien: Der Vulkan Merapi spuckt glühende Lava und Dampfwolken in den Nachthimmel von Java, während über ihm die Sterne funkeln. (3.7.2026) REUTERS/Dwi Oblo srf;fann Mehr zum Thema Bilder der Woche Wasserschlacht im Altersheim und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Bettlaken an der Art Basel und weitere Highlights der Woche Bilder der Woche WM-Auftakt in Mexiko und weitere Highlights der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft