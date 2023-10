Legende: Erleichterung am Flughafen Zürich: Heimkehrende aus Israel mit einem Sonderflug der Swiss freuen sich bei der Ankunft, aufgenommen am Dienstag, 10. Oktober. Hunderte von Israelis und Palaestinenser sind ums Leben gekommen, seit die militante Gruppe Hamas am 7. Oktober 2023 einen beispiellosen Angriff auf Israel aus dem Gazastreifen startete. Keystone/ENNIO LEANZA

Legende: Die Party kann losgehen! Sängerin Taylor Swift im blauen Kleid kommt bei der Weltpremiere ihres Konzertfilms «Taylor Swift: The Eras Tour» am 11. Oktober 2023 in Los Angeles an. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin schaute sich den mit Spannung erwarteten Film gemeinsam mit 2200 ausgewählten Zuschauerinnen und Zuschauern an. Keystone/CHRIS PIZZELLO

Legende: Aus Sicherheitsgründen wurde am Samstag der Louvre in Paris (Bild) evakuiert – und auch Schloss Versailles wurde geräumt. Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7000 Soldaten für Sicherheitspatrouillen mobilisieren. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Legende: Ein Mädchen vollführt ein Rad, während sie das US-Kapitol in Washington am 9. Oktober besucht. Dort arbeiten die republikanischen Mitglieder des Repräsentantenhauses weiter auf die Wahl eines neuen Sprechers hin. Reuters/Kevin Lamarque

Legende: Bereit für den Angriff: Israelische Soldaten stehen auf einer Strasse bei Be'eri in Israel am 11. Oktober 2023. Nach Angaben des israelischen Militärs und palästinensischer Beamter wurden seit Ausbruch des Konflikts sowohl im Gazastreifen als auch in Israel mehr als 3000 Menschen getötet und Tausende verletzt, darunter 1500 Kämpfer der Hamas. Keystone/Martin Divisek

Legende: Free hug! Der ukrainische Präsident Selenski und der belgische Premierminister Alexander De Croo umarmen sich am Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Treffen in Brüssel am 11. Oktober 2023. Keystone/ YVES HERMAN / POOL

Legende: Guatemala stand während zwei Tagen still, weil mehr als 100 Strassen blockiert wurden. Am 10. Oktober 2023 verbrennen Menschen Reifen auf der Strasse Periferico während einer Demonstration. Die Demonstrierenden fordern den sofortigen Rücktritt von Consuelo Porras, Generalstaatsanwältin und Leiterin des Ministeriums für Öffentliche Angelegenheiten. Keystone/Edwin Bercian

Legende: Nach den heftigen Erdbeben in Afghanistan: Betroffene Menschen retten ihr Hab und Gut im erdbebengeschädigten Bezirk Enjil in Herat am 11. Oktober 2023. Keystone/SAMIULLAH POPAL

Legende: Bitte lächeln! Der Prinz und die Prinzessin von Wales führen anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit Veranstaltungen im gesamten Vereinigten Königreich durch, um auf die Bedeutung des psychischen Wohlbefindens hinzuweisen. Hier macht Prinzessin Kate am 11. Oktober 2023 nach einem Besuch an der Nottingham Trent University ein Selfie. Keystone/CHRIS JACKSON

Legende: Die brasilianische Luftwaffe flog ihre Bürger nach Hause. Brasilianerinnen und Brasilianer, die im jüngsten israelisch-palästinensischen Krieg gefangen waren, knien zum Dank auf dem Rollfeld nieder. Journalistinnen und Journalisten berichteten am 11. Oktober 2023 über ihre Ankunft in Rio de Janeiro. Keystone/SILVIA IZQUIERDO

Legende: Nachbarinnen und Nachbarn helfen bei der Bekämpfung eines Waldbrandes am Rande von Villa Carlos Paz in der argentinischen Provinz Cordoba am 10. Oktober 2023. Keystone/NICOLAS AGUILERA

Legende: Wie das Palace Hotel in Madrid wohl aus der Vogelperspektive aussehen mag? Ein Fallschirmspringer, der die spanische Flagge schwenkt, nimmt an einer Militärparade zum spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober 2023 teil. Reuters/ JUAN MEDINA

