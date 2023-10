Legende: Am Samstagmorgen startete die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas per Luft, See und Land einen Grossangriff aus Israel. Es kam zu zahlreichen Kämpfen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Auf beiden Seiten kamen bislang Hunderte ums Leben. (Bild: Ein israelischer Soldat neben zwei getöteten Israeli in der Stadt Sderot.) KEYSTONE/AP/TSAFRIR ABAYOV