Hunderte Landwirtinnen und Landwirte fuhren am Montagabend an diversen Orten in der Schweiz mit Traktoren zu den Kundgebungen auf. (KEYSTONE/Michael Buholzer)

Legende: Schneegestöber im Tessin: Für einmal gab es beim Osterverkehr am Mittwoch auch in Fahrtrichtung Norden Stau. Grund dafür waren die teils prekären Strassenverhältnisse. KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Unglück im US-Bundesstaat Maryland: In der Nacht auf Dienstag rammte ein Containerschiff einen der Stützpfeiler einer Autobahnbrücke in Baltimore. (U.S. Army Corps of Engineers/Handout via Reuters)

Legende: Tulpenfest in Amsterdam: Flösse voller Tulpen werden am Mittwoch im Teich im Vondelpark zu Wasser gelassen. KEYSTONE/EPA/RAMON VAN FLYMEN

Legende: Auch in Südkorea blüht es: Die Blüte der Kirschbäume markiert den Beginn des jährlichen Kirschblütenfestes in der Region Seoul. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT