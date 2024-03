Geballte Ladung Rap auf dem Hollywood Walk of Fame: Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg posieren am Dienstag mit Dr. Dre während der Enthüllungszeremonie seines Sterns.

Legende: Geballte Ladung Rap auf dem Hollywood Walk of Fame: Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg posieren am Dienstag mit Dr. Dre während der Enthüllungszeremonie seines Sterns. Reuters/Mario Anzuoni

Bloss den Kopf nicht hängen lassen: Mit diesem Bild hat es Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf die Titelseite des «Wall Street Journal» gebracht. Sie verbarg scherzhaft ihren Kopf unter ihren Blazer, nachdem ihr ein grüner Parlamentarier vorgeworfen hatte, sie schaue ihn mit «verstörendem Blick» an.

Legende: Bloss den Kopf nicht hängen lassen: Mit diesem Bild hat es Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf die Titelseite des «Wall Street Journal» gebracht. Sie verbarg scherzhaft ihren Kopf unter ihren Blazer, nachdem ihr ein grüner Parlamentarier vorgeworfen hatte, sie schaue ihn mit «verstörendem Blick» an. Keystone/ROBERTO MONALDO

Endlich ist der Frühling da: Eine Frau riecht an den blühenden Kirschbäumen in München. Auch hierzulande zeigte sich der Frühling letzte Woche von seiner besten Seite. (Keystone/Anna Szilagyi)

Fokussierter Blick, trainierter Bizeps: So lässt sich Emmanuel Macron für Instagram ablichten. Mit dieser Inszenierung polarisiert Frankreichs Staatspräsident. Über die Landesgrenze hinaus sorgte das Bild für Gesprächsstoff. (Instagram/Soazigdelamoisonniere)

Die Swatch Group präsentierte diese Woche erfreuliche Zahlen, und so liess es sich CEO Nick Hayek nicht nehmen, sich an der Bilanzmedienkonferenz eine Zigarre anzuzünden. (Marc A. Hayek war sein Sitznachbar)

Legende: Die Swatch Group präsentierte diese Woche erfreuliche Zahlen, und so liess es sich CEO Nick Hayek nicht nehmen, sich an der Bilanzmedienkonferenz eine Zigarre anzuzünden. (Marc A. Hayek war sein Sitznachbar) Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Nach dem 3. März steht bereits der nächste Abstimmungssonntag vor der Tür. Bundesrat Albert Rösti spricht zur Abstimmung über das Stromversorgungsgesetz. Die Schweizer Stimmbevölkerung stimmt am 9. Juni über diese Vorlage ab. (Keystone/Peter Schneider)

Legende: Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Nach dem 3. März steht bereits der nächste Abstimmungssonntag vor der Tür. Bundesrat Albert Rösti spricht zur Abstimmung über das Stromversorgungsgesetz. Die Schweizer Stimmbevölkerung stimmt am 9. Juni über diese Vorlage ab. (Keystone/Peter Schneider) Weshalb der Bundesrat ein Ja zum Stromversorgungsgesetz empfiehlt

Präsidialer Kuss: US-Präsident Joe Biden küsst seine Frau Jill während eines Empfangs zum Monat der Frauengeschichte im Weissen Haus. Der Feiermonat soll Beiträge von Frauen zu Ereignissen in der Geschichte und der heutigen Gesellschaft hervorheben.

Legende: Präsidialer Kuss: US-Präsident Joe Biden küsst seine Frau Jill während eines Empfangs zum Monat der Frauengeschichte im Weissen Haus. Der Feiermonat soll Beiträge von Frauen zu Ereignissen in der Geschichte und der heutigen Gesellschaft hervorheben. Keystone/AL DRAGO