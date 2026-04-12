Legende:

Apropos ins Foto schleichen: Am Ostermontag lud das Weisse Haus zum traditionellen «Easter Egg Roll» ein. Dabei rollen Kinder Eier mit einem Löffel über den Boden und versuchen, sie als Erste ins Ziel zu bringen. Aus dieser Perspektive scheint ein Maskottchen im Hintergrund dem Präsidenten Hasenohren zu verleihen. (6.4.2026)

REUTERS/Nathan Howard