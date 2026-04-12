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Bilder der Woche Gruppenkuscheln im All und weitere Fotos der Woche

Eine Umarmung im Weltraum, Trump mit Hasenohren und ein schwebendes Nutellaglas: Das sind die Bilder der Woche.

12.04.2026, 07:40

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Astronauten umarmen sich in Raumstation.
Legende: Gruppenkuscheln in der Schwerelosigkeit: Auf ihrem Rückweg zur Erde nimmt sich die Besatzung der Artemis II Zeit für eine gemeinsame Umarmung. In der Nacht auf Samstag landete die Crew nach ihrer zehn­tägigen Mission wieder auf der Erde. (7.4.2026) AP/Nasa
Astronaut mit schwebendem Nutella-Glas an Bord der Raumstation.
Legende: Gratiswerbung aus dem All: Ein Glas des italienischen Herstellers Nutella schwebt während des Livestreams aus der Orion-Raumkapsel an der Linse vorbei. Auf X kommentiert die Marke das Video mit «Nutella is out of this world». (6.4.2026) Imago/Bestimage/Nasa
Mann mit Hasenohren im Hintergrund bei Veranstaltung.
Legende: Apropos ins Foto schleichen: Am Ostermontag lud das Weisse Haus zum traditionellen «Easter Egg Roll» ein. Dabei rollen Kinder Eier mit einem Löffel über den Boden und versuchen, sie als Erste ins Ziel zu bringen. Aus dieser Perspektive scheint ein Maskottchen im Hintergrund dem Präsidenten Hasenohren zu verleihen. (6.4.2026) REUTERS/Nathan Howard
Umgestürztes Militärfahrzeug auf Strasse mit Fotograf und Einsatzkräften.
Legende: In Hinwil kam es zu einem skurrilen Verkehrsunfall: Ein sogenanntes geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug der Schweizer Armee kippte in einem mehrspurigen Kreisel zur Seite. Vier Armeeangehörige wurden verletzt, konnten am Donnerstag aber wieder aus dem Spital entlassen werden. (8.4.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma
Männer in traditionellen Hüten bei einer Veranstaltung mit Fahnen.
Legende: Tierische Unterstützung im Wahlkampf: Der peruanische Präsidentschaftskandidat Roberto Sanchez von der Partei «Juntos por el Perú» trifft auf einem Pferd zu seiner Abschlusskundgebung in Lima ein. (8.4.2026) AP Photo/Bruno Elias
Mann in traditioneller Kleidung vor brennendem Feuer und Rauch.
Legende: Von Pferden im Wahlkampf zum Protest auf der Strasse: In Brasilia demonstrieren Indigene bei der Kundgebung «Congress, Enemy of the Peoples: Our Future Is Not for Sale» gegen den Kongress. Die Demonstration ist Teil des landesweit grössten jährlichen indigenen Treffens. (7.4.2026) EPA/Andre Borges
Demonstration auf Strasse mit Rauch und Polizei im Einsatz.
Legende: Flammen und Rauch in Barcelona: Die Hinrunde der Uefa Champions League diese Woche sorgte auch ausserhalb der Stadien für Spektakel. Fans des FC Barcelona begrüssen den Bus ihrer Spieler bei der Ankunft im Heimstadion. (8.4.2026) REUTERS/Albert Gea
Zwei Männer drehen Basketball auf Finger.
Legende: Weniger Pyrotechnik, mehr Ballgefühl: Papst Leo XIV trifft bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom die Harlem Globetrotters. (8.4.2026) Reuters/Vatican Media
Eishockeyspieler giesst Trainer Champagner über den Kopf.
Legende: Meisterfeier beim HC Sierre: Nach dem Titelgewinn in der Swiss-League des bekommt Trainer Chris McSorley von Spieler Marco Maurer eine Champagnerdusche verpasst. Für den langfristig geplanten Aufstieg in die National League muss jedoch zuerst ein neues Stadion her. (7.4.2026) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Arbeiter markieren Steinplatten auf einem Platz mit gelbem Klebeband.
Legende: In Bern wird renoviert: Der Bundesplatz wurde seit seiner Neugestaltung 2004 durch Besucherinnen, Demonstrationen und Events stark beansprucht. Nun wird der Platz mit seinen 3600 Steinplatten etappenweise erneuert. (9.4.2026) KEYSTONE/Peter Schneider

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