Legende:

Weil die israelische Armee zum Wochenbeginn mit ihrer Offensive in Gaza Stadt vorrückt, gehen in Israel, aber auch in vielen anderen Ländern Menschen auf die Strasse und setzten sich für das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser ein. Diesem Mädchen am Montag in Tel Aviv scheint dies Hoffnung zu machen. (Reuters / Kali Khaled)