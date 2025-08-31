 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Hoffen auf Waffenruhe in Gaza und andere eindrückliche Bilder

Protestierende Kinder im Gazakrieg, Wassermassen im Monsun und Filmfestival in Venedig: Das sind die Fotos der Woche.

31.08.2025, 07:30

Kind auf Schultern eines Mannes mit Fahne, rosa Hintergrund.
Legende: Weil die israelische Armee zum Wochenbeginn mit ihrer Offensive in Gaza Stadt vorrückt, gehen in Israel, aber auch in vielen anderen Ländern Menschen auf die Strasse und setzten sich für das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser ein. Diesem Mädchen am Montag in Tel Aviv scheint dies Hoffnung zu machen. (Reuters / Kali Khaled) Gaza, die Geiseln und der stumme Schrei nach Frieden
  • Bild 1 von 4. Eine richtig entzückte Protagonistin finden wir im Bild von Yara Nardi. Die Schauspielerin Emma Stone trifft an den 82. Filmfestspielen von Venedig ein (26.8.25). Bildquelle: Reuters / Yara Nardi.
    Frau mit Sonnenbrille und dunklem Oberteil im Freien.
  • Bild 2 von 4. Ein eingespieltes Paar: Greta Gerwig und Noah Baumbach ganz locker bei ihrer Ankunft am 27.8. in Venedig. Bildquelle: Reuters / Yara Nardi.
    Zwei Personen mit Sonnenbrillen im Gespräch.
  • Bild 3 von 4. Trotz einer Nasennebenhöhlenentzündung strahlt George Clooney mit seiner Frau Amal Clooney am 28. August auf dem roten Teppich um die Wette. (Imago/ Sopa Images). Bildquelle: Sticht Luna Wedler George Clooney aus?
    Lächelndes Paar auf rotem Teppich bei einer Veranstaltung.
  • Bild 4 von 4. Und abseits des Glamours? Die Initiative «Venice 4 Palestine» forderte am 27. August lautstark die Ausladung der israelischen Schauspielerin Gal Gadot. Festivalchef Alberto Barbera lehnt Ausschlüsse ab – es werde «keine Zensur» geben. Bildquelle: Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP.
    Demonstranten vor dem Gebäude mit internationalen Flaggen.
Menschenmenge vor grosser Ganesha-Statue, reich geschmückt, mit Blumen und Dekorationen.
Legende: Das Ganesh-Chaturthi-Fest ist ein zehntägiges Ereignis, das in ganz Indien gefeiert wird. Während des Ganpati-Festes, das als Geburtstag von Lord Ganesha gefeiert wird, werden Idole der Hindu-Gottheit in Hunderten von Pandalen oder Behelfszelten verehrt. Dieses Idol ist mit 69 Kilogramm Goldschmuck und 336 Kilogramm Silber geschmückt. EPA / DIVYAKANT SOLANKI
Menschen feiern in einem Tomaten-Festival.
Legende: Da sehen alle rot: Während des Festes von La Tomatina de Bunol 2025, am 27. August im spanischen Valencia, werden innerhalb einer Stunde etwa 150'000 Kilo Tomaten in das Stadtzentrum geworfen. Fotoweb / Jorge Gil
Mann treibt auf Reifen in überfluteter Strasse.
Legende: In Indien kämpft man derweil gegen das Wetter. Monsunregen und steigende Wasserstände haben das Dorf Qadirabad in der Nähe des Flusses Chenab überflutet (27.8.2025). Offenbar gibt es aber Dorfbewohner, die das gelassen nehmen. Reuters / Akhtar Soomro
Knabe im Schnee gleitet an einem Seil.
Legende: Ein anderes Wetterphänomen als Indien trifft derzeit Chinas Südostküste: Dieser Junge vergnügt sich während einer Hitzewelle auf der «Rail-Gliding»-Attraktion eines Indoor-Ski-Resorts in Shanghai, China, am 28. August 2025. Reuters / Go Nakamura
Drahtzaun neben einer Strasse in einer Wüstenlandschaft.
Legende: Ästhetik des Misstrauens: Ein massiv mit mehrfachen Stacheldrahtrollen gesicherter Zaun an der Grenze zwischen Isreal und Südsyrien verdeutlicht die schwierige Beziehung zwischen den beiden Ländern. Keystone / Faith Counghly
Franziska Teuscher und Aline Trede umarmen sich lächelnd in einem Raum voller applaudierender Menschen.
Legende: Ästhetik des Vertrauens an der Delegiertenversammlung der Grünen Partei Kanton Bern, am Mittwoch, 27. August 2025, in Biel. Die Nationalrätin Aline Trede, rechts, die sich mit der Alt-Gemeinderätin der Stadt Bern, Franziska Teuscher, über ihre Nomination als Regierungsratskandidatin freut. Keystone / Peter Schneider
Person sitzt allein in einem leeren Auditorium.
Legende: Ein Bild aus der Welt der Kultur. Ein früher Gast an der Presseführung zur Einweihung des neuen Konzertsaals «Noda» in Sitten mit 6000 Plätzen, am Dienstag, den 26. August 2025 in Sitten. Keystone / Valentin Flauraud
Zwei Schwinger im Kampf
Legende: Munter gelupft: Werner Schlegel, links, besiegt Pirmin Reichmuth, im ersten Gang, am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. Rund 350'000 Zuschauer verfolgen die Kämpfe der «Bösen Buben» im Glarnerland. Keystone/GIAN EHRENZELLER

