Eine richtig entzückte Protagonistin finden wir im Bild von Yara Nardi. Die Schauspielerin Emma Stone trifft an den 82. Filmfestspielen von Venedig ein (26.8.25).
Reuters / Yara Nardi
Ein eingespieltes Paar: Greta Gerwig und Noah Baumbach ganz locker bei ihrer Ankunft am 27.8. in Venedig.
Reuters / Yara Nardi
Trotz einer Nasennebenhöhlenentzündung strahlt George Clooney mit seiner Frau Amal Clooney am 28. August auf dem roten Teppich um die Wette. (Imago/ Sopa Images)
Und abseits des Glamours? Die Initiative «Venice 4 Palestine» forderte am 27. August lautstark die Ausladung der israelischen Schauspielerin Gal Gadot. Festivalchef Alberto Barbera lehnt Ausschlüsse ab – es werde «keine Zensur» geben.
Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP