Vergangene Woche bestätigte Richter Engoron Trumps Betrug in Teilen. Sollte das Gerichtsurteil standhalten, droht Trump in den laufenden Verhandlungen neben einer saftigen Geldstrafe der Verlust seiner Immobilien. Ein Überblick.

Der Prozess: Der New Yorker Richter Arthur Engoron hatte vergangene Woche die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bekräftigt, der Ex-Präsident, seine Söhne und Mitarbeitende hätten den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump vor, durch den Betrug mehr als 100 Millionen Dollar eingenommen zu haben. Im aktuellen Zivilprozess geht es nun um die genaue Festlegung möglicher Strafen sowie um offene Anschuldigungen.

Legende: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird wegen Betrugs vor Gericht angeklagt. Er sitzt zwischen seiner Anwältin Alina Habba und seinem Anwalt Christopher Kise. Keystone/ELIZABETH WILLIAMS

Mögliche Strafen: Gefängnis oder direkte Auswirkungen auf seine Bewerbung zur Präsidentschaft für die Wahlen 2024 drohen Trump zwar nicht, doch geschäftlich könnte ihm eine Verurteilung grossen Schaden zufügen. Generalstaatsanwältin Letitia James fordert in den laufenden Verhandlungen eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Dollar. Ausserdem soll Trump verboten werden, in New York weitere Geschäfte zu machen. Unklar ist, ob er bei einer Verurteilung auch Immobilien der Trump Organization wie seinen berühmten Trump Tower an der 5th Avenue abgeben müsste.

Die Trump Organization Box aufklappen Box zuklappen Trumps Organization ist ein amerikanischer Mischkonzern, zu dem ungefähr 500 Unternehmen gehören. Dazu zählt unter anderem das Immobilienunternehmen Trump Real Estate, die Trump Hotel Collection mit mehr als einem Dutzend Luxushotels, die Golfclubs Trump Golf und verschiedene Merchandise-Produkte, wie Trump Anzüge, Mineralwasser oder Parfüms. Der Sitz der Organisation liegt im Trump Tower in New York City.

Der Trump Tower: Der berühmte Turm in New York City wurde 1983 von Trump geplant und erbaut. Dessen Wert liege bei 327 Millionen Dollar, gab die Organisation 2015 an. Der Wert der Immobilie sei damit gegenüber dem Vorjahr um 170 Millionen Dollar gestiegen. Laut der US-Tageszeitung «The New York Times» stützten Trump und seine Mitarbeitenden den Wert damals auf den Verkaufswert eines nahegelegenen Gebäudes, der in der Presse als Weltrekord beschrieben worden sei.

Legende: Der 1983 erbaute Trump Tower droht aus dem Besitz des Immobilienunternehmens Trump Real Estate zu fallen. Keystone/JUSTIN LANE

Dreistöckiges Penthouse im Trump Tower: Gemäss US-Medien war dies Jahrzehnte lang das Zuhause des Ex-Präsidenten. In der Klage heisst es, dass die Wohnung weniger wert sei, als Trump stets behauptete. Der ausgewiesene Wert in den Finanzberichten der Trump Organization stieg zwischen den Jahren 2011 bis 2015 um 400 Prozent auf 327 Millionen Dollar. Generalstaatsanwältin James argumentiert, dass dieser Wert durch eine überhöhte Angabe der Quadratmeterzahl von der Wohnung gerechtfertigt worden sei.

Legende: Gemäss US-Medien war das Penthouse im Trump Tower mehr als zwei Jahrzehnte lang das Zuhause des ehemaligen Präsidenten, in das er gerne Staatsoberhäupter oder Filmteams einlud und ihnen seinen Reichtum zur Schau stellte imago images/ACDSee

Trump Park Avenue, 502 Park Avenue: An der berühmten Park Avenue, früher als Fourth Avenue bekannt, liegt das Gebäude in der Nähe des Central Parks und des Trump Towers. Die Einschätzung von Trumps Organisation zum Marktpreis lag bei fast 50 Millionen Dollar. Der «New York Times» zufolge betrug der Wert gemäss Klage jedoch 750'000 Dollar. Die Trump Organization hätte die 12 Wohnungen der Immobilie so bewertet, als würden sie zum Marktpreis vermietet werden, daher der aufgeblasene Marktpreis.

Legende: Das Gebäude an der Park Avenue wurde ebenfalls über seinem tatsächlichen Marktwert angegeben. Keystone/FRANK FRANKLIN II

40 Wall Street: Ein noch nicht unterzeichneter Mietvertrag im Wert von 1.4 Millionen Dollar liess die gepachtete Immobilie in Lower Manhattan im Jahr 2015 auf 735 Millionen Dollar aufblähen. Laut Klage kommt aber eine Schätzung der Kreditgebenden auf rund 200 Millionen Dollar. Die Unterhaltskosten des beinahe 100-jährigen Wolkenkratzers seien ausserdem um das Zehnfache gedrückt worden.

Legende: Der tatsächliche Wert des 40 Wall Street Gebäudes lag nicht einmal bei der Hälfte des angegebenen Werts. Reuters/Brendan McDermid

Fast ein Dutzend der Immobilien betroffen: Trump droht nun der Verlust von weiteren Immobilien. Insgesamt seien es fast ein Dutzend. Der Ex-Präsident bezeichnet die Reihe von Anklagen gegen ihn als «grösste Hexenjagd aller Zeiten». Aktuell ist der ehemalige US-Präsident in vier verschiedenen Fällen strafrechtlich angeklagt.

Weitere Gebäude, die Trump verlieren könnte

1 / 4 Legende: 1290 Avenue of the Americas: Trump besitzt eine Minderheitsbeteiligung an dem 43-stöckigen Wolkenkratzer in Midtown Manhatten, der an die Radio City Music Hall angrenzt. Auch hier wurde gemäss Klage ein überhöhter Wert angegeben. Getty Images/Bloomberg 2 / 4 Legende: Seven Springs, Westchester County, N. Y.: 1995 kaufte eine Tochtergesellschaft der Trump Organization ein 212 Hektar grosses Grundstück. Eric Trump, der Sohn des ehemaligen Präsidenten, plante dort 24 Luxusgrundstücke zu bauen. Der Wert der einzelnen Grundstücke wurde auf rund 30 Millionen Dollar geschätzt, was gemäss Klage viel zu hoch ist. Getty Images/The Washington Post 3 / 4 Legende: Trump National Golf Club Westchester, Briarcliff Manor, N. Y.: Bei diesem Golfclub wurden die Mitgliedschaften von der Trump Organization in die Höhe getrieben. Im Jahr 2011 zahlten gemäss der Organisation 67 neue Mitglieder jeweils rund 200'000 Dollar an Eintrittsgeldern. In der Klage steht jedoch, dass viele von ihnen nichts bezahlt hätten. Getty Images/Bobby Bank 4 / 4 Legende: Trump National Golf Club Hudson Valley, Hopewell Junction, N. Y.: In der Klage wird behauptet, die Trump Organization habe auch die Preise für die Mitgliedschaft auf diesem Golfplatz zu hoch angegeben, um den Wert der Immobilie zu steigern. imago images/John Meore/The Journal News