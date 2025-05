Bild 1 von 2. Der kamerunische Künstler Zora Snake in seinem einzigartigen Kostüm während der Aufführung von «I Am Not An Object» im Institut Français in Dakar, Senegal. Mit einer Mischung aus traditionellen afrikanischen Tänzen setzt er sich mit der Rückgabe von Kunstobjekten aus der Kolonialzeit auseinander. (6.5.2025).

Bildquelle: Keystone / jerome favre.

