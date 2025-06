Diese Woche beginnen in Basel-Stadt sowie in den Kantonen Glarus, Obwalden und Waadt die Schulferien. Sie dauern sechs bis sieben Wochen. Beim Blick auf den Ferienkalender anderer Staaten dürfte manch Jugendlicher oder manches Kind neidisch werden. Ausgewählte Länder im Überblick:

In Frankreich dauern die Sommerferien acht Wochen. Der August ist traditionell der grosse Ferienmonat: Viele verreisen, das öffentliche Leben kommt vielerorts zum Erliegen. Verwaltungen oder Handwerksbetriebe sind schwer zu erreichen, kleinere Läden schliessen. Weil Eltern meist nicht so lange frei haben, verbringen viele Kinder zusätzlich Zeit in Ferienlagern oder bei den Grosseltern. Es gibt zwar Diskussionen für kürzere Sommerferien – eine Änderung ist aber kaum in Sicht.

Legende: Wenn die französische Hauptstadt Paris in den Ferienmodus wechselt und viele Einheimische abreisen, sind plötzlich selbst in sonst verstopften Strassen Parkplätze frei. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

In Österreich bleiben die Schulen neun Wochen lang zu. Etwa ein Viertel der Eltern arbeitet deshalb im Sommer im Homeoffice, wie aus einer Umfrage der Arbeiterkammer hervorgeht. Aktuell gibt es zwar keine Diskussionen über eine Verkürzung der Ferienzeit, doch die Regierung plant künftig verpflichtende Sommer-Deutschkurse für Schüler mit mangelnden Sprachkenntnissen.

Italien zählt zu den Ländern mit den längsten Sommerferien: Je nach Region haben Kinder bis zu drei Monate schulfrei. Diese Tradition geht auf die landwirtschaftlich geprägte Vergangenheit zurück. Allerdings konzentrieren sich die meisten freien Tage auf die Sommermonate; für den Rest des Jahres bleibt nicht viel übrig.

Legende: Ein Junge kühlt sich in Rom an einem öffentlichen Brunnen ab. Archiv/REUTERS/Alessandro Bianchi

Genau das kritisieren viele Bildungsexperten in Italien: Kinder und Jugendliche könnten in der langen Pause zu viel vergessen, vor allem schwächere oder benachteiligte Schüler. Mehr Pausen im Jahr, wie sie das Ministerium plant, könnten den Kindern guttun, heisst es.

In den Landesteilen England und Wales dauern die Sommerferien knapp sechs Wochen – von Ende Juli bis Anfang September. In Schottland beginnen sie bereits Ende Juni und enden Mitte August. Die parlamentarische Sommerpause deckt sich ungefähr mit den Schulferien in England. Während dieser Zeit ist es üblicherweise im politischen London verhältnismässig ruhig. Ansonsten geht das Leben seinen gewohnten Gang.

Legende: In den Ferien zieht es viele an die Strände im englischen Cornwall. REUTERS/Tom Nicholson

In der Ukraine gibt es in diesem Jahr offiziell vom 1. Juli bis zum 31. August Sommerferien. Zwar gilt der 31. Mai als letzter Schultag, jedoch wird der Juni von vielen Schulen genutzt, um wegen der vielen Luftalarme versäumte Schulzeit nachzuholen. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen Schulleitung. Wegen des Ausreiseverbots für wehrpflichtige Männer zwischen 18 und 60 Jahren haben Familien mit Kindern in den Kriegsjahren statt Auslandsreisen mehr Zeit im Inland verbracht. In finanzkräftigeren Familien ist es dennoch üblich, dass die Mutter mit den Kindern in den Sommermonaten Auslandsreisen unternimmt, während der Vater im Kriegsland bleiben muss.

In Argentinien haben die Schüler im Sommer recht lange frei. Zwar gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Provinzen und Schulformen, aber im Durchschnitt dauern die Sommerferien etwa zehn Wochen. Da Argentinien auf der Südhalbkugel liegt, fallen die Sommerferien auf den Dezember, Januar und Februar. Für lateinamerikanische Verhältnisse ist auch der Urlaubsanspruch von Arbeitnehmern in Argentinien grosszügig bemessen. Berufsanfänger haben 14 Tage Urlaub, nach zehn Jahren bekommen Angestellte 28 Urlaubstage und nach 20 Jahren steigt der Urlaubsanspruch auf 35 Tage.