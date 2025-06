Wer kann, sucht sich in dieser Hitze Abkühlung im Wasser – wer Glück hat, ist bereits in den Ferien. In Basel fangen die Sommerferien dieses Wochenende an.

Künftig könnten sie jedoch nach hinten verschoben werden. Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt diskutieren derzeit darüber, die Ferien um ein paar Wochen zu verschieben, damit die Schülerinnen und Schüler nicht zur heissesten Zeit in die Schule zurückkehren müssen. Laut Meteorologen liegt diese Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 23. August.

Hitzebelastung hat sich verschoben

Bereits vor zwei Jahren hat die Basler Grossrätin Sandra Bothe-Wenk (GLP) zwei Vorstösse eingereicht und vom Regierungsrat gefordert, die Sommerferien zu verschieben. «Das Problem ist, dass sich die Hitzebelastung auf Mitte Juli bis Mitte August verschoben hat. Für Schülerinnen und Schüler ist es sehr unangenehm, genau dann wieder mit der Schule anzufangen, wenn es am wärmsten ist.»

Legende: In der heissesten Zeit des Jahres sollen die Schulkinder in die Badi gehen können, statt die Schulbank zu drücken, sagt die Basler Grossrätin Sandra Bothe-Wenk. Keystone/ Pierre Albouy

Ihre Forderung ist damals auf wenig Anklang gestossen, heute sieht es anders aus: «Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt plant derzeit, mit dem Kanton Basel-Landschaft und weiteren Kantonen Kontakt aufzunehmen und zu prüfen, ob die Ferien anders auf das Schuljahr verteilt werden könnten», sagt Sandra Eichenberg, Leiterin Kommunikation des Stadtbasler Erziehungsdepartements.

Sandra Bothe-Werk ist es wichtig, dass daraus keine politische Diskussion entsteht, sondern von der Basis mitdiskutiert wird. «Es ist eine Chance, grundsätzlich und über das ganze Jahr zu denken, wie die Ferien verteilt werden sollen, und dann mit allen Akteuren die beste Lösung zu finden, die für alle tragbar ist und die auch die heutige Zeit widerspiegelt.»

Entscheidend ist die Unterrichtszeit

Für Philipp Loretz, den Präsidenten des Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland (LVB), ist nicht die Ferienzeit, sondern die Unterrichtszeit entscheidend. «Eine Verschiebung an sich ist, aus unserer Sicht, nicht zielführend.» Wichtiger sei zu schauen, wie man in den Sommermonaten für erträgliche Temperaturen in den Schulzimmern sorgt.

Er betont, dass bereits heute infolge Hitze während 10 bis 15 Prozent der Schuljahreszeit ein wirkungsvoller Unterricht kaum oder nicht mehr möglich ist. «An warmen Tagen, wie heute, sind die Schüler träge und nicht aufnahmefähig. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir in den Sommermonaten Situationen haben, in denen effizientes Lernen nicht mehr möglich ist. Dann ist es nur noch eine Betreuung – und das ist nicht die Aufgabe der Schulen», sagt Loretz.

Legende: Philipp Loretz, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland (LVB) fordert konkrete Massnahmen vor Ort. SRF

Es brauche langfristige Massnahmen mit Sanierungen und Neubauten, bei denen Aktiv- und Passivkühlung eingebaut werden. Im Baselland sei dies bei Neubauten bereits fester Bestandteil. Doch es brauche auch kurzfristige Massnahmen, so Loretz. «Mit den zunehmenden Hitzeperioden werden wir nicht darum kommen, Klimaanlagen einzubauen». Von diesen sehen die Schulen aber aus ökologischen Gründen ab. Philipp Loretz schlägt deshalb vor, Klimaanlagen mit einer Fotovoltaikanlage zu speisen. «Das wäre neutral und ökologisch vertretbar.»

Bis konkrete Massnahmen in den Schulhäusern umgesetzt werden, bleibt dem Lehrer nichts anderes übrig, als selbst Hand anzulegen. Aus der eigenen Tasche hat er Ventilatoren für seine Klasse gekauft. «Es ist noch lustig: Plötzlich wollen alle in der ersten Reihe sitzen.»